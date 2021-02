Le anticipazioni di Una Vita dal 6 al 12 febbraio 2021 ci preannunciano che avremmo una settimana davvero ricca di avvenimenti che ci faranno trattenere il fiato. Al centro delle scene troveremo ancora Felipe e Marcia, che nonostante quanto accaduto si amano

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 6 al 12 febbraio 2021

Marcia era convinta che Santiago, l’uomo che aveva sposato prima di lasciare il Brasile fosse morto. Per questo motivo vederlo riapparire in chiesa, pochi attimi prima che lei raggiungesse Felipe all’altare, l’ha sconvolta.

Ovviamente questo ha fatto saltare il matrimonio, ma non ha intaccato i sentimenti che li legavano. Marcia confessa a Felipe di amarlo ancora, ma gli chiede anche di porre fine a quella relazione. Ad avere intuito tutto è Genoveva, che non riesce a credere a Felipe neppure quando lui gli nega apertamente di continuare a vedersi di nascosto con Marcia. Per questo la dark lady di Acacias si reca alla Pensione Roleno. Qui incontra Santiago e gli chiede di allontanare definitivamente Marcia dall’Alvarez- Hermoso. Nel frattempo Felipe chiede a Marcia di fuggire via insieme. Lei, temendo una reazione violenta di Santiago, gli ricorda che è una donna sposata e lo prega ancora una volta di lasciarla andare.

L’ex governante riesce poi a calmare la furia di Santiago e ad impedirgli di fare rappresaglie contro Felipe, promettendogli che rispetterà i suoi obblighi matrimoniali e gli sarà fedele.

Felicia e Bellita finalmente si riconciliano. Armando chiede a Liberto il permesso per corteggiare Susana. I due, poco dopo, vengono visti al circolo mentre si lanciavano in un ballo davanti a tutti, rendendo così pubblica la loro relazione. Nel ristorante di Felicia la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso.

I sospetti di Cinta riguardo a Carchano si dimostrano sempre più fondati e la madre della ragazza si vede costretta a chiedere al regista di ritirare la pellicola per non infangare la reputazione della giovane solo per una vendetta. Carchano rifiuta. A quel punto interviene Josè. Quest’ultimo decide di denunciarlo per ingiurie e diffamazione.

La reazione di Lolita davanti alla culla per neonati che ha ricevuto in dono lascia perplessi Ramon e Carmen, che iniziano a chiedersi i motivi di quella freddezza.

Spoiler Una Vita: il piano di Genoveva

Mentre Marcia è costretta a mantenere la promessa fatta a Santiago, per impedire ripercussioni contro l’Alvarez Hermoso, il piano di Genoveva per riconquistare il cuore dell’avvocato procede nel migliore dei modi. Felipe accetta infatti di recarsi al ristorante con lei.

Fabiana e Casilda non possono fare a meno di dare consigli all’ex governante, dicendole che forse è davvero meglio per tutti se dimentica don Felipe e si dedica a Santiago.

Fabiana e Casilda non possono fare a meno di dare consigli all'ex governante, dicendole che forse è davvero meglio per tutti se dimentica don Felipe e si dedica a Santiago.