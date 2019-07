Le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all’11 agosto garantiscono moltissima suspense. Innanzitutto la soap iberica raddoppierà il suo appuntamento a causa dello stop di ‘Beautiful’. Quindi, da lunedì prossimo la messa in onda è prevista a partire dalle ore 13.40 fino alle 14.40 circa (sempre su Canale 5).

Durante la settimana assisteremo al tentato suicidio di Arturo il quale, successivamente, perderà la vista completamente. Diego scoprirà qualcosa di importante sul padre e inizierà a insospettirsi. Silvia tornerà dall’Italia ma sarà pedinata da un uomo ignoto. Blanca, invece, apprenderà del ritrovamento di Moises.

Anticipazioni Una Vita dal 5 all’ 11 agosto 2019

Samuel sarà molto preoccupato poiché suo fratello avrà intenzione di riportare il padre a casa. Nonostante i vani tentativi di dissuaderlo, Diego proseguirà con il suo intento ma scoprirà che il genitore non è mai stato ricoverato! Per impedire al fratello di recarsi in Svizzera, Samuel si offrirà di partire lui stesso.

Intanto, Carmen approfitterà dell’assenza di Ursula e scoprirà che la dark lady è in contatto con un certo dottor Pallero. Successivamente scoprirà la sua padrona con una valigetta colma di denaro.

Una Vita spoiler italiani: Riera pestato a sangue

Durante la settimana, in Una Vita, vedremo Riera indagare sul dottor Pallero. Scoprirà che l’uomo è morto durante una rapina e che il piccolo Moises (che era con lui) è stato portato via. Nel tragitto di ritorno, l’investigatore sarà aggredito brutalmente. A soccorrerlo ci penseranno Diego, Blanca e Carmen.

Intanto, ad Acacias arriverà Lucia, una cugina di Celia, la quale stringerà amicizia con Samuel e Silvia. Quest’ultima ritornerà dal suo viaggio in Italia e consegnerà ad Arturo una lettera di sua figlia Elvira. Il colonnello Valverde, dopo aver letto la missiva si rincuorerà e troverà la speranza di potersi riconciliare con l’amata figlia. Silvia, intanto, sarà pedinata da un misterioso uomo, di chi si tratterà?

Inigo è sposato ed ha un figlio, Leonor scioccata

Flora sarà molto in pensiero per Pena, il quale si ritroverà in pericolo di vita per via della minaccia incombente di Indio. La ragazza confesserà a Leonor i suoi sentimenti ma la scrittrice le consiglierà di stare alla larga da quell’uomo. Successivamente vedremo Inigo e Flora decidere di lasciare Acacias per sempre ma qualcuno impedirà loro di partire, si tratta di Eva. Quest’ultima giungerà al quartiere con un bambino e dirà di essere la moglie del falso Cervera e di avere avuto un figlio con lui! Come reagirà Leonor?

A presto con nuove ed entusiasmanti anticipazioni riguardanti la soap spagnola Una Vita.