Le anticipazioni di Una Vita dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo ai tentativi di Emilio di allontanarsi da Ledesma per scongiurare il pericolo imminente che il suo ricattatore potrebbe rappresentare per lui. Ma vediamo insieme quale piano escogiterà per provare a far perdere le sue tracce.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 5 al 11 dicembre 2020

Per evitare di arrivare allo scontro con Ledesma Emilio annuncia a tutti la sua intenzione di recarsi a Barcellona, per assistere ad una fiera della ristorazione. In realtà però non sono questi i suoi programmi, e confidandosi con Camino e José l’uomo rivela di essere diretto a Santander per provare a trovare qualche oscuro segreto da poter usare contro il suo ricattatore.

Intanto Mauro aggiorna Felipe su Cesar Andrade, il presunto trafficante di donne, chiedendogli di usare la massima prudenza e non lasciarsi andare a gesti avventati. L’avvocato allora incarica una prostituta di sua conoscenza di indagare nei bassifondi. Quando lei arriva a casa di Felipe per informarlo di quanto ha scoperto lo trova in compagnia di Liberto, il quale fraintende e teme che l’amico possa essere caduto di nuovo in perdizione. Liberto chiede così ad Agustina di tenerlo d’occhio. Nel frattempo Mauro si reca a casa di Cesar Andrade fingendosi un uomo d’affari e riesce a conquistare la sua fiducia. Ma l’arrivo di Felipe rischia di mandare a monte tutta l’operazione.

Lo strano comportamento di Carmen e Lolita non sfugge ad Antoñito, che ne parla con Ramon. Padre e figlio decidono così di indagare insieme per scoprire se tra le due donne vi siano dissapori. I due scoprono che le voci sulle continue discussione tra Carmen e Lolita sono vere.

Felicia cerca di giustificare il suo matrimonio raccontando a Susana e a Rosina che esiste un antico accordo matrimoniale tra i Ledesma ed i Pasamar che deve essere rispettato. Poco dopo firma un assegno di cinquantamila pesetas a nome del futuro marito.

Spoiler Una Vita: i vicini sono in ansia per Felipe

Quando una sera Felipe non torna a casa a dormire i vicini iniziano a pensare che l’avvocato abbia ricominciato a fare una vita dissoluta. In realtà lui ha raggiunto Mauro a casa di Cesar Andrade fingendosi suo socio. Tutto sembra andare per il verso giusto e i tre parlano di affari, ma quando Mauro accenna alla tratta delle donne accade qualcosa di inaspettato.

Per sapere di cosa si tratta dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.