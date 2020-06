Le anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 luglio 2020 ci svelano che assisteremo alla morte di Lucia che, dopo aver dato uno straziante addio a Telmo, muore tra le braccia dell’uomo che ha sempre amato. L’ex arroco di Acacias decide allora di porre fine ai pettegolezzi nati in paese dopo il suo riavvicinamento alla Alvarado e confessa a tutti di essere il padre naturale del piccolo Mateo.

Subito dopo decide di lasciare Acacias con il bimbo, per ricominciare una nuova vita altrove. Quando Ursula viene a sapere che i due partiranno senza di lei ha un attacco d’ira e confessa di aver ucciso Eduardo.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 4 al 10 luglio 2020

Durante la messa in suffragio di Trini e Celia Ramon fa un lungo discorso. Ad un certo punto interviene Felipe per scagionare davanti a tutti l’amico dall’accusa di aver ucciso Celia. I due si abbracciano e tra loro torna l’armonia di un tempo. ù

Dopo quanto accaduto in chiesa anche Ramon torna ad essere guardato con rispetto da tutti i vicini. Le parole del Palacios hanno però tratto in inganno Carmen, che finisce per illudersi che l’uomo provi qualcosa per lei. Solo conversando con lui su una panchina si rende conto che in realtà lui l’ha sempre vista solo come una cara amica e, in preda alla delusione, decide di lasciare Acacias dopo aver scritto al Palacios una lettera d’addio.

Anche Genoveva scrive una lettera, sebbene di contenuto diverso. La signora Alday infatti indirizza ad un certo Alfredo la sua richiesta di aiuto. Poco dopo i vicini scoprono che la donna ha lasciato il quartiere.

Spoiler Una Vita: l’inganno di Cinta

Cinta finge un attacco di appendicite per impedire alla madre di recarsi al Caffè del Duende ad assistere alle prove della Dama del Mistero. Bellita, dopo aver scoperto di essere stata ingannata dalla figlia, decide di mandarla in un collegio svizzero.

Cinta accetta la decisione della madre, ma le chiede di potersi prima esibire un’ultima volta ed insiste perché Bellita assista al suo spettacolo. L’esibizione è perfetta, ma a frenare la gioia per il successo arrivano le forze dell’ordine che arrestano la ragazza insieme a tutti i dipendenti del Caffè del Duende con l’accusa di associazione a delinquere per una storia di banconote false. Cinta trascorre così una notte in cella.

Le nostre news sulla soap spagnola terminano qui per il momento. Vi aspettiamo la settimana prossima, quando nuove anticipazioni di Una Vita ci sveleranno nuovi intrighi tra le vie di Acacias 38. Nel frattempo potrete rivedere qui le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5.