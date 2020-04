Le anticipazioni di Una Vita dal 3 al 9 maggio 2020 ci svelano che dopo aver trascorso dieci anni in prigione, per l‘omicidio di Celia, Ramon torna finalmente in libertà. Il suo ritorno in paese non è accolto bene. Come lui stesso aveva previsto non mancano le polemiche e gli attriti. Dopo una violenta discussione all’interno della drogheria con Lolita ed Antoñito, Felipe chiede a Felicia e Susana di voltare le spalle a Ramon, come forma di rispetto verso Celia. Intanto Ramon vaga per le strade del quartiere, ma ogni angolo sembra ricordargli la sua amata Trini. Per provare a combattere la tristezza che lo assale nei ricordi decide di lasciare il paese.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 3 al 9 maggio 2020

La proposta di Servante e Fabiana di accogliere Ramon alla locanda in cambio di una mano nella tenuta della contabilità crea un po’ di sollievo in Antoñito e Lolita. La ragazza cerca anche di aiutare il Palacios e Felipe a fare la pace, ma l’avvocato le risponde in malo modo.

I giornali riportano la notizia dell’arresto del Priore Espineira e del suo imminente processo per corruzione e truffa. Tutti gli abitanti di Acacias capiscono così che la tesi di innocenza a suo tempo proclamata da Telmo era fondata e si pentono per non aver creduto all’ex parroco.

Tra le persone che vorrebbero riuscire a parlare con lui e scusarsi per non aver creduto alle sue parole vi è la Alvarado. A fare il possibile perché l’incontro tra Telmo e Lucia non avvenga è Ursula. Nonostante i tentativi della governante però la Alvarado riesce a parlare con l’uomo che ha amato. Dopo averle chiesto scusa per non avergli creduto gli chiede però di lasciarla in pace.

Anche Eduardo incontra per caso Telmo per strada e i due si affrontano per la prima volta.

L’incontro con Samuel invece permette all’ex sacerdote di scoprire due cose: il suo ex rivale si dichiara più che propenso a non mettergli i bastoni tra le ruote e gli fa notare che Lucia appare tutt’altro che felice. E mentre Samuel è sempre più impegnato nel cercare di mettere a tacere i pettegolezzi nel quartiere riguardo alla moglie, Genoveva chiede alle domestiche dove può vendere alcuni oggetti di valore. L’Alday la invita ad avere pazienza.

Rosina teme di essere seguita e riceve da Jacinto e Marcelina un aiuto. I due si impegnano infatti a sorvegliare la strada ed avvisarla se notano la presenza di persone sospette. La disavventura della donna con i terroristi sembra averle lasciato molta paura, ma alla fine tutto si risolve per il meglio e Rosina riceve anche un’onorificenza dalla Casa Reale.

Spoiler Una Vita: Cinta arriva ad Acacias

Un arrivo inaspettato è sicuramente quello di Cinta. La ragazza giunge ad Acacias e racconta ai genitori di aver lasciato il collegio perché è scoppiata un’epidemia di influenza. Il fato che nei suoi bagagli vi sia solo un libro di scuola però insospettisce Arantxa, che fa alla ragazza alcune domande per cercare di scoprire la verità.

La figlia della cantante è protagonista anche di un violento battibecco con Emilio, reo di averle fatto un complimento per strada.