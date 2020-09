Le anticipazioni di Una Vita dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 ci svelano che presto i domestici si renderanno conto che il denaro che hanno raccolto con la lotteria è stato rubato. A fare la scoperta sarà Fabiana, che proprio quando si reca a prendere la borsa con i soldi della riffa da consegnare al parroco scopre che in realtà questa è stata tagliata e svuotata.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2020

Le testimonianze al processo che vede imputato Liberto intanto proseguono. Fabiana, chiamata a deporre, mente e contraddice così la testimonianza di Ursula, che è in realtà falsa quanto la sua.

Quando sul banco dei testimoni viene chiamata Rosina non ha nessuna difficoltà a descrivere il marito come un uomo per bene. Le cose per Liberto sembrano mettersi nel migliore dei modi ed appare quasi scontato un esito a suo favore del processo.

In effetti Liberto viene assolto e decadono tutte le accuse contro di lui. La sentenza fa infuriare però Alfredo, che non esita a mostrare ancora più diffidenza nei confronti della moglie Genoveva. La complicità che lo legava a lei sembra adesso essere rivolta verso Marcia. L’uomo infatti convoca la governante e le fa minacce neppure troppo velate chiedendole di offrirle maggior collaborazione.

Cinta ed Antonito intanto si mostrano sempre più sospettosi per lo strano comportamento di Emilio con Ledesma. I misteri legati al suo comportamento verranno presto chiariti, quando Ledesma si presenterà a casa dei Dominguez affermando di essere il padre della promessa sposa di Emilio.

Cinta, sconvolta nell’apprendere che il suo amato è in realtà fidanzato con Angelines, tronca ogni rapporto con lui. Emilio affronta Ledesma chiedendogli di tenersi lontano dai Dominguez ma l’uomo non sembra affatto disposto a lasciarsi intimidire da lui. Cinta appare sempre più affranta per la decisione presa poiché, come confessa ad Antonito, nonostante i tradimenti di Emilio e la sua inevitabile decisione di troncare la relazione, lei lo ama ancora.

Spoiler Una Vita: Rosina lascerà Acacias

Rosina, dopo aver contribuito notevolmente alla scarcerazione del marito e respinto le avances di Ignacio, comunica a Liberto che intende lasciare Acacias per raggiungere la figlia in Portogallo. L’uomo, aiutato da Susana fa di tutto per cercare di dissuaderla, ma lei sembra aver preso ormai la sua decisione. Un’illuminazione improvvisa fornisce a Liberto un’ultima carta da giocare per rimediare ai suoi errori.

Chiede così a Felicia ed ai vicini di aiutarlo per organizzare una sorpresa per la moglie che, lui spera, riuscirà a dimostrarle il suo amore.

Ramon, con l’anticipo ottenuto dalla compagnia di assicurazioni, riesce a riprendersi la bottega. Antonito comunica così a Lolita che sono di nuovo loro i proprietari del negozio e che quindi potrà riaprire quando vuole.

Lolita riapre così la sua attività, mentre Ramon propone a Carmen di riprendere in considerazione i loro progetti matrimoniali.

Felipe, venuto a sapere da Genoveva dell’omosessualità del Byron, si mette alla ricerca di Eladio Sanchez, uno degli amanti di Alfredo.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere se Liberto riuscirà a far cambiare idea a Rosina e se l’avvocato potrà rintracciare il misterioso amante di Alfredo, cari amici lettori vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita.

Intanto qui potete rivedere in replica streaming tutte le puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5.