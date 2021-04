Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 30 aprile 2021 ci preannunciano che assisteremo al ritorno a casa di Felipe. L’avvocato infatti, sebbene non completamente ristabilito, lascia finalmente l’ospedale. Appena tornato a casa riceve la visita di Marcia, che gli confessa di provare ancora qualcosa per lui. I loro volti si avvicinano pericolosamente e quando nella stanza entra Genoveva li sorprende mentre stanno per baciarsi.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 24 al 30 aprile 2021

La Salmeron decide così di trasferirsi all’estero e di crescere da sola il figlio che porta in grembo. Dal canto suo Marcia inizia a sospettare sempre più di Santiago, dopo averlo visto parlare con Ursula. Poi Genoveva contatta Santiago e gli paga un cospicuo anticipo, promettendogli una somma esorbitante se riuscirà a fare ciò che lei gli ha chiesto.

Jacinto decide di accontentare Casilda promettendole di dividere la vincita della lotteria in due parti uguali. Ma i domestici non vincolo la lotteria e il loro sogno svanisce.

Camino non sa proprio spiegarsi la decisione di Maite di lasciare il paese e si reca all’atelier per chiederle spiegazioni. Le due donne finiscono per baciarsi appassionatamente. L’artista promette a Camino di rimandare il suo rientro in Francia per non doversi separare da lei, ma poi accade qualcosa che la costringe a rivedere i suoi piani. Felicia inizia a darsi da fare per trovare un possibile pretendente alla figlia, che stranamente si mostra alquanto accondiscendente. Il primo pretendente però viene subito bocciato.

Arantxa trova il coraggio di confessare a Cesareo i suoi sentimenti e i due si baciano. In quel momento entra in soffitta Jacinto e li sorprende.

Bellita sembra non riprendersi affatto. dopo il suo svenimento la donna rimane incosciente e non da alcun segno di miglioramento nonostante la cura prescritta dal medico. I suoi familiari iniziano a temere il peggio. Josè, Cinta e Arantxa sono davvero preoccupati e i loro timori sembrano aumentare quando una lettera del medico li informa che nelle analisi del sangue hanno trovato qualcosa di strano.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap:

Agustina si prepara a partire in tutta fretta, dopo aver ricevuto un misterioso biglietto. La donna dice solo di dover raggiungere quanto prima una sorella in difficoltà. Marcelina con l’aiuto di Servante riesce a farsi togliere il dente che le fa male.

Jacinto e Casilda non tardano ad accorgersi che in realtà la zia Anita voleva che partecipassero alla lotteria di Natale e la loro speranza di potersi arricchire si riaccende.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.