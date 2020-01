Le anticipazioni di Una Vita delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 20 al 26 gennaio 2020 promettono colpi di scena e tante emozioni che riguarderanno Lucia. Quest’ultima si ritroverà a rimuginare sulla proposta di matrimonio di Samuel, ma trascorrerà del tempo importante con padre Telmo. Alla fine, tutto ciò scatenerà la reazione dell’Alday il quale arriverà al punto di intimare il religioso di tenersi ben alla larga dalla Alvarado.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 26 gennaio

Servante riceverà una terribile notizia che lo spaventerà moltissimo. Nel dettaglio l’uomo verrà a sapere che un uragano ha devastato Cuba e quindi si preparerà a salpare per raggiungere la lontana terra. Lolita riceverà un invito al cinema da parte di Ceferino mentre Casilda tenterà di fare breccia nel suo cuore.

Tutta la famiglia Palacios si movimenterà poiché sarà estremamente determinata a rompere la tradizione di Cabrahigo. Jordi, nel frattempo, regalerà due biglietti per un incontro di pugilato a Inigo e Liberto al fine di sbarazzarsi di loro e rimanere da solo con la bella Flora. Ma le cose non andranno come sperato.

Spoiler Una Vita: Telmo costretto a prendere le distanze da Lucia

Lucia riceverà una proposta di matrimonio da parte di Samuel, ma non sarà del tutto convinta sul da farsi. A quanto pare la ragazza non prova i medesimi sentimenti di un tempo. La Alvarado temporeggerà e chiederà all’Alday di concederle altro tempo per pensarci sopra. Il fratello di Diego si mostrerà comprensivo anche se in realtà sarà a dir poco terrorizzato.

La Alvarado, infatti, risulterà visibilmente cambiata poiché nei suoi occhi brillerà un’altra luce. Celia, noterà questo cambiamento e non potrà fare a meno di domandarsi se sua cugina sia innamorata di un altro uomo. Lucia e Telmo avranno modo di trascorrere del tempo insieme e la situazione tra i due sarà piuttosto intensa. Quando Samuel verrà a sapere che la Alvarado si trova con il religioso di Acacias, sarà del tutto contrariato. Le cose prenderanno una piega inaspettata quando l’Alday intimerà a Telmo di stare lontano da Lucia rammentandoli del suo ruolo all’interno della Chiesa. Anche Ursula chiederà a Telmo di essere prudente. Cosa deciderà di fare a questo punto il bel prete?