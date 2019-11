Sono piene di suspense le anticipazioni di Una Vita delle puntate che vedremo su Canale 5 da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019. Assisteremo alla partenza di un personaggio molto affezionato della soap, El Pena. L’uomo si deciderà a recarsi in Africa lasciando la sua amata Flora da sola. Intanto, Carmen si ritroverà a fare i conti con gioie e dolori dell’essere madre. Il figlio della domestica, Raul, scomparirà nel nulla.

Anticipazioni Una Vita, trame 18-24 novembre

Flora, disillusa, apprenderà con amarezza che il suo amato non avrà alcuna intenzione di sposarla. El Pena, infatti, sarà deciso a prendere parte ad una spedizione nella lontana Africa e presto lascerà Acacias. Il vero Cervera non riuscirà a capire come mai la sua fidanzata non sia entusiasta e felice per lui. Nonostante ciò, l’uomo si deciderà a partire e lascerà Flora con una semplice lettera.

Carmen, cuore di mamma, si ritroverà a vendere il suo prezioso scialle per rendere felice suo figlio Raul comprandogli dei deliziosi dolci. Ad un certo punto, il ragazzino scomparirà in circostanze del tutto misteriose e farà preoccupare moltissimo sua madre.

Spoiler Una Vita: Padre Telmo trova il cocchiere Gutierrez

Nelle prossime puntate di Una Vita, vedremo padre Telmo seguire una valida pista. Grazie alle indicazioni di Ursula, il religioso riuscirà a trovare il cocchiere che ha condotto lui e Lucia nell’eremo abbandonato. Telmo cercherà di tirargli fuori tutti i dettagli su ciò che è veramente accaduto con la Alvarado. Gutierrez, messo alle strette, deciderà di parlare e darà appuntamento al prete in un luogo appartato.

Peccato che il giorno seguente, Telmo troverà il cocchiere moribondo all’interno della sua stessa carrozza. Di li a poco, Gutierrez morirà ma il prete noterà una strana reazione in Cesareo e cercherà di convincerlo a parlare. Infine, Susana e Rosina prenderanno la decisione di non partecipare al corso di disegno.