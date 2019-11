Promettono suspense le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dall’11 al 17 novembre 2019. Purtroppo risulta cancellato il serale su Rete 4. Da martedì 12 sarà trasmesso il programma di Mario Giordano, ‘Fuori dal coro‘. Nonostante ciò, sarà una settimana piena di colpi di scena riguardanti in primis padre Telmo. Il bel religioso riceverà una condanna che lo porterà a prendere le distanze da Acacias. Lucia annuncerà a sua cugina l’intenzione di tornare a Salamanca per seguire un laboratorio di restauro. Intanto, anche El Pena riceverà una notizia inaspettata.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 17 novembre 2019

Padre Telmo si ritroverà a fare i conti con una brutta condanna del tribunale ecclesiastico nei suoi confronti. L’uomo, dopo essere stato accusato di aver abusato di Lucia, si vedrà costretto ad allontanarsi da Acacias in maniera definitiva e a partite in missione per Khartum.

Dopo l’accaduto, Lucia sarà piuttosto triste e Samuel cercherà di consolarla. Telmo, tuttavia, non si arrenderà e stringerà un accordo con il priore Espineira. In questo modo riuscirà ad evitare di partire per la lontana capitale del Sudan e potrà fare ritorno ad Acacias. Il suo ingresso lascerà gli abitanti a bocca aperta i quali lo accoglieranno a braccia aperte. Solo Lucia e Samuel si mostreranno freddi e distaccati. In seguito, la Alvarado maturerà l’idea di lasciare il ridente quartiere per ritornare a Salamanca.

Spoiler Una Vita: El Pena in partenza

Durante la prossima settimana, in Una Vita, ne vedremo delle belle con El Pena e Flora. L’uomo riceverà un’interessante proposta di lavoro ma dovrà partire. Ignara di quanto sta accadendo al suo partner, Flora sarà convinta che l’uomo le stia preparando una proposta di matrimonio.

Carmen, frattanto, cercherà di recuperare il rapporto con il figlio e cercherà di convincerlo a tornare da lei in soffitta. Quest’ultimo proverà a mettersi in contatto con suo padre, rinchiuso nel carcere di Huelva, e gli scriverà una lettera.