Le anticipazioni di Una Vita dal 18 al 24 luglio 2020 ci svelano che la presunta proposta fatta a Cinta per una esibizione in un locale fuori città era in realtà una farsa e la ragazza, dopo aver accettato l’invito di Victoriano a recarsi con lui a quel teatro, si ritrova in auto con l’uomo che le fa pesanti avances. Intanto Genoveva riunisce tutti i vicini al Nuovo Secolo per presentare loro Alfredo Bryce, suo marito. Le vicine di Acacias chiedono scusa alla donna per come si sono comportate il giorno della morte di Samuel. Intanto però Alfredo chiede alla vedova Alday di rispettare il patto fatto tra loro.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 18 al 24 luglio 2020

Susana sospetta che ci sia una relazione tra Ramon e Carmen, ma la domestica nega tutto. Dopo aver scoperto che l’ispettore vuol fare arrestare Antonito, che intanto dopo il fallimento del piano di Ramon ha deciso di iniziare un digiuno per scongiurare la sua partenza per il servizio militare, Carmen corre alla bottega per cercare di sventare la trappola.

All’arrivo dell’ispettore Carmen afferma che il padre del ragazzo è veramente uscito di senno ed attribuisce le avances ricevute da Ramon come una conseguenza della sua pazzia.

Antonito sembra essere disposto davvero a tutto pur di non partire per l’Africa. Il ragazzo confessa a Lolita di essere arrivato al punto di offrire all’ispettore del denaro per scongiurare quella partenza.

Hipólito chiede a Cinta di esibirsi alla riapertura del suo locale, ma Bellita si oppone. Con la scusa di incrementare gli affari Emilio chiede alla madre di organizzare degli incontri di danza al ristorante. In realtà il suo unico desiderio è poter rivedere Cinta. I pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo hanno inizio ed il ragazzo spera di veder giungere Cinta da un momento all’altro.

Spoiler Una Vita: il furto della cassette per le offerte

Jacinto, sempre più preoccupato nel vedere Marcelina che inizia ad inveire contro la Chiesa, si trova a dover affrontare nuovi guai. La cassetta delle offerte viene infatti misteriosamente trafugata dalla parrocchia del quartiere.

Mentre il parroco appare sempre più deciso a voler chiedere l’intervento di un esorcista proprio Jacinto riporta il maltolto. Subito dopo, aiutato da Servante, decide di colpire di nuovo in testa Marcelina nel disperato tentativo di farla rinsavire.

Le nostre news sulla soap spagnola cari lettori terminano qui per il momento. Per sapere cos’altro accadrà ad Acacias 38 vi aspettiamo la settimana prossima, con nuove anticipazioni su Una Vita. Nel frattempo qui potete vedere tutte le repliche in streaming trasmesse su Canale 5.