Le anticipazioni di Una Vita da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 aprono le porte ad una settimana ricca di vicende agrodolci. Telmo e Lucia finalmente si decideranno a far venire alla luce del sole il loro rapporto, ma proprio nel momento dell’ufficializzazione Samuel irromperà sulla scena sconvolgendo tutti. Ramon, invece, deciderà di suicidarsi per raggiungere l’amata e defunta moglie. Solo con il tempestivo intervento di Felipe il Palacios non morirà, ma purtroppo a farne le spese sarà l’avvocato. Brutte notizie arriveranno all’orecchio di Tito e Inigo.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 22 marzo

Ramon, dopo aver estratto una pericolosa arma da fuoco, sarà deciso a farla finita. Felipe irromperà tempestivamente sulla scena e impedirà al Palacios di suicidarsi, ma durante il tentativo di togliere la pistola dalle grinfie del suo amico, l’avvocato resterà gravemente ferito!

Durante un incontro di pugilato il povero Tito perderà i sensi e sarà portato in ospedale. Dopo averlo visitato, i medici diagnosticheranno al ragazzo una grave lesione cerebrale e questo significherà la fine della carriera di boxe per Tito. La notizia lascerà sconvolti i pasticceri dato che cominceranno a temere il peggio per il loro futuro economico. Infatti, grazie agli incontri di pugilato gli introiti erano costanti e notevoli per questo motivo era possibile pagare il debito contratto. Leonor non perderà un solo istante a consolare Inigo e si dirà disposta a concedergli del denaro.

Spoiler Una Vita: Samuel sconvolge tutti

Telmo e Lucia, ormai insieme, decideranno di ufficializzare la loro unione per questo l’ex prete chiederà il permesso a Felipe. Quest’ultimo consiglierà a Telmo di parlarne dapprima con Samuel. Purtroppo la situazione non sarà affatto gradevole dato che il crudele Alday prometterà vendetta. In seguito vedremo Samuel recarsi dal priore Espineira, del tutto sicuro di trovare in lui un valido alleato per impedire l’unione di Telmo e Lucia. Ma senza un piano accurato, il priore non ne vorrà sapere proprio nulla.

Lucia e Telmo si prepareranno ad ufficializzare la loro unione e terranno un discorso pubblico. Purtroppo, proprio sul più bello, sopraggiungerà bruscamente l’Alday il quale farà una sceneggiata destinata a lasciare sconvolti tutti gli invitati. In seguito accadrà uno spiacevole evento.