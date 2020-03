Le anticipazioni di Una Vita aprono le porte ad una settimana, che va da lunedì 9 a domenica 15 marzo, ricca di vicende al cardiopalma. Telmo e Lucia si daranno da fare per aiutare Ursula a scrollarsi di dosso l’accusa di omicidio. La storica dark lady di Acacias rischierà di essere giustiziata ma per sua fortuna ci sarà una svolta inaspettata. Intanto, Ramon terrà in apprensione i suoi familiari a causa della dipartita dell’amata moglie. L’uomo arriverà a commettere un folle gesto che coinvolgerà Felipe.

Anticipazioni Una Vita, puntate fino al 15 marzo

Lucia e Telmo, con l’aiuto di Mendez, riusciranno a mettere in atto un piano volto a carpire delle informazioni da Agustina. La Alvarado e il Martinez saranno del tutto sicuri che con l’aiuto della domestica riusciranno a scagionare Ursula Dicenta la quale sarà ad un passo dall’essere giustiziata.

In seguito vedremo Lucia compiere un gesto impulsivo e a tratti rischioso visto che si recherà in una malfamata taverna in cerca di Filo. Grazie ad un piano ordito da Mendez, Filo sarà inchiodato come possibile assassino di fra Guillermo e la Dicenta finalmente verrà scarcerata. Successivamente, Filo riuscirà a evadere dal carcere e questo complicherà ogni cosa.

Spoiler Una Vita: un colpo di sparo travolge Felipe

La morte di Trini lascerà Ramon profondamente addolorato. Lolita e Antonito saranno tanto preoccupati per il Palacios e chiederanno a Telmo di confortarlo e di spronarlo. Celia si mostrerà interessata ad accudire la piccola Milagros e convincerà Antonito a farsi affidare la bambina fino a che Ramon non si riprenderà. Ma il Palacios non darà alcun segno di ripresa, anzi commetterà un gesto alquanto folle che agghiaccerà i telespettatori di Una Vita. Con una scusa, Ramon manderà Fabiana fuori casa e, una volta rimasto solo, metterà le mani su una pistola. In seguito, l’uomo si ritroverà ad uscire insieme a Felipe e lo colpirà con la sua arma!

Infine, messo sotto torchio da Batan, Samuel sarà molto preoccupato dato che dovrà al più presto estinguere l’esoso debito contratto. Cosa deciderà di fare a questo punto il perfido Alday?