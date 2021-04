Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 16 aprile 2021 ci preannunciano che assisteremo alla gioia di Marcia quando Liberto le propone un lavoro all’Ambasciata brasiliana. L’uomo non le rivela però che a procurarglielo è stato in realtà Felipe.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 10 al 16 aprile 2021

Nonostante Liberto abbia mantenuto il più stretto riserbo sul fatto che dietro alla proposta di lavoro come cameriera personale all’Ambasciata brasiliana vi sia in realtà l’Alvarez Hermoso, Marcia non tarda ad accorgersene e, quando lo trova per caso in strada, lo ringrazia. L’avvocato, nel vederla ancora più bella e raggiante le confessa che pensa a lei ogni giorno. Intanto Santiago rivela alla moglie il suo nuovo progetto che potrà realizzare appena loro due arriveranno a Cuba e Marcia decide di fidarsi di lui. Più tardi, quando scopre che l’avvocato ha aiutato sua moglie a trovare quel nuovo impiego lo affronta per strada prendendolo a pugni e costringe Marcia a rinunciare all’incarico.

Santiago non è però il solo a mostrare odio nei confronti di Felipe: anche Andrade vuole la sua testa. Sebbene rifiuti di rivelare al suo avvocato Velasco che è Ursula la donna misteriosa che si è recata in carcere a parlare con lui, è ormai evidente che i due tramano qualcosa alle spalle di Felipe. Genoveva sembra non avere dubbi sul fatto che sia stato proprio la ex istruttrice a recarsi a trovare Andrade e i suoi dubbi sembrano trovare ulteriori conferme quando Ursula si introduce in casa sua e le lascia un quotidiano aperto sulla scrivania.

Emilio teme di perdere Cinta ed è per questo che chiede la sua mano. La giovane, seppur titubante, accetta. A lasciarla perplessa è il fatto che i due hanno fatto tutto troppo in fretta e di nascosto. Quando poi Cinta decide di comunicare la notizia del fidanzamento con Emilio ai genitori accade qualcosa di imprevisto che rischia di rovinare tutto.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la preoccupazione di Bellita

Bellita, sempre più sospettosa per l’infedeltà di Josè, deve fare i conti anche con le insinuazioni di Margarita, mentre la notizia che Maite vuol trasferirsi altrove fa cadere Camino in un profondo stato di depressione.

La partenza imminente della ragazza sembra aver causato in Camino un’insofferenza che si manifesta verso chiunque. Felicia, preoccupata da questo atteggiamento, viene rassicurata da Cesareo che le rivela che la ragazza è innamorata ma non corrisposta. L’uomo organizza poi un paso doble in soffitta con Arantxa e la bacia.

Per sapere se Bellita e José riusciranno a chiarirsi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

