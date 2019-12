Un’altra avvincente settimana di Una Vita promette emozioni al cardiopalma. Stando alle anticipazioni, da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 della celebre soap opera, ne vedremo delle belle. Lucia si ritroverà da sola in canonica in compagnia dell’affascinante Telmo. Sia quest’ultimo che la Alvarado correranno in soccorso di un villaggio distrutto da un’inondazione. Intanto, Leonor sarà investita da una bicicletta.

Una Vita, trame dal 9 al 13 dicembre 2019

Javier si preparerà a rapinare casa Alday e porterà con se suo figlio Raul. In questo modo, quest’ultimo scoprirà che suo padre è un pericoloso ricercato. Le cose si complicheranno ulteriormente quando l’uomo tirerà fuori un’arma e la punterà contro Carmen. Raul tenterà di fermare suo padre e si avventerà su di lui. In seguito a questo episodio, Javier verrà finalmente arrestato.

Gi sfollati dell’Hoyo saranno perseguitati da una grave febbre e padre Telmo, temendo il diffondersi un’epidemia, deciderà di accogliere questi ammalati all’interno della casa parrocchiale. In seguito, Il bel religioso dirà una toccante omelia per esortare gli abitanti di Acacias a dare una mano agli sfollati. Anche Lucia deciderà di fare qualcosa e si rivolgerà alla banca per ottenere in prestito una grossa somma di denaro volta a ricostruire le case distrutte dalla violenta inondazione.

Batan, furioso, ordinerà a Samuel di intervenire al più presto per allontanare Lucia da Telmo. Intanto quest’ultimi si ritroveranno da soli in canonica, che cosa succederà?

Susana intenta a vendere la sartoria

Rosina e Susana, dopo quell’indimenticabile episodio avvenuto al corso di disegno, saranno perseguitate. Le cose si complicheranno ancora di più quando le due signore scoveranno una scritta minatoria sul retro del disegno dell’uomo nudo. Entro cinque giorni le due donne dovranno saldare il pagamento. Proprio per questo motivo Susana sarà più decisa che mai a vendere la sartoria, solo così potrà recuperare la somma del ricatto.

Durante la settimana, in Una Vita vedremo la sartoria venire imbrattata da alcune scritte mentre Leonor sarà presa in pieno da una bicicletta. Infine, Flora e Servante diventeranno soci.