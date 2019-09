Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 7 al 13 ottobre 2019 sono colme di suspense. In particolar modo l’attenzione si riverserà su Rosina la quale sarà molto preoccupata per la domestica Maria. A far sentire la mamma di Leonor insicura è il passato della donna. Trini e Lolita avvertiranno degli strani dolori all’addome, che cosa le accadrà?

Anticipazioni Una Vita, dal 7 al 13 settembre 2019: Samuel tenta di sedurre Lucia

Samuel si ritroverà nei casini finanziari e Lucia si dirà disposta a tutto pur di aiutarlo. All’inizio l’Alday la ignorerà completamente ma poi, in seguito ad un episodio, cambierà idea. Nel dettaglio, quando il fratello di Diego scoprirà che la Alvarado è una ricca ereditiera in quanto figlia biologica di due nobili, proverà a sedurla allo scopo di depredarla dei suoi averi. A svelare tutta la verità sul passato di Lucia sarà Joacquin, il suo tutore. Purtroppo, ciò costerà la vita all’uomo in quanto verrà ucciso da Samuel a mani nude.

Ursula Dicenta, tornata da alcuni giorni, in quartiere continuerà ad essere respinta da tutti. Flora, invece, mossa dalla pietà le tenderà una mano.

Una Vita anticipazioni: Rosina preoccupata per la domestica Maria

Padre Telmo assisterà Lucia in confessione e apprenderà che la donna è perdutamente innamorata di Samuel al punto tale di aiutarlo a sanare i debiti. Il religioso, inoltre, verrà a sapere un’ulteriore verità riguardante il vero intento del giovane Alday.

Durante la settimana, in Una Vita, donna Rosina sarà estremamente preoccupata per la nuova domestica Maria. In passato, quest’ultima ebbe una relazione con suo defunto marito di Rosina, Maximiliano. In realtà la cameriera è tornata ad Acacias per fare una sconcertante rivelazione su Casilda. Pur di aiutare la sua cara amica, Susana interverrà per cacciare Maria dalla sartoria e, grazie all’aiuto di Cesareo, riusciranno ad accusare la donna di furto.

Intanto, Trini e Lolita avranno un improvviso malore all’addome e si faranno visitare. Si scoprirà che la causa di tutto sarà una gastroenterite. Quindi, per impedire che la sua amata moglie e il feto che porta in grembo si sentano nuovamente male, Ramon eliminerà dalla cucina tutti gli alimenti giudicati dannosi.