Le anticipazioni di Una Vita della settimana prossima rivelano che la soap opera iberica sarà trasmessa da martedì 7 a domenica 12 gennaio. Lunedì 6, in occasione dell’Epifania, il programma non andrà in onda. Al posto di Una Vita sarà trasmesso un film drammatico statunitense del 2014, con Colin Farrel, intitolato ‘ Storia d’inverno‘. Samuel continuerà a preoccupare Telmo il quale deciderà di chiamare Batan per chiarire alcuni dubbi. La love story tra Inigo e Leonor rischierà di infrangersi per colpa del Cervera il quale si attaccherà alle scommesse sul mondo del pugilato. Durante la settimana qualcosa preoccuperà maggiormente gli abitanti di Acacias 38 e riguarderà Celia e Felipe. Non si avranno notizie dei due coniugi e tutti temeranno il peggio.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 12 gennaio 2020

Batan si recherà al cospetto di padre Telmo. L’affascinante prete di Acacias 38, infatti, avrà intenzione di scoprire se l’uomo ancora traffica con Samuel ai danni di Lucia. L’Alday, infatti, da sempre mira a mettere mano sulla sostanziosa eredità dell’ingenua Alvarado.

Inigo, frattanto, sarà sempre più preso dalla sua insana passione per le scommesse. Il Cervera andrà addirittura a seguire un incontro di pugilato con un ex pugile. Le frequenti vittorie finiranno per entusiasmare il Cervera ma tutto questo rischierà di far naufragare la sua storia con la bella Leonor. Quest’ultima, infatti, si mostrerà infastidita e si sentirà trascurata.

Spoiler Una Vita: silenzio preoccupante a casa Alvarez-Hermoso

Dopo quanto accaduto nelle scorse puntate, in casa Alvarez-Hermoso non giungerà alcun segnale di vita e si comincerà a temere il peggio. Un po’ tutti saranno estremamente preoccupati da questo misterioso silenzio e si interrogheranno sulle condizioni di vita dei due coniugi. Dopo aver diagnosticato un possibile brutto male a Celia, la donna è stata messa in quarantena. L’avvocato Felipe, non volendo lasciare sola sua moglie, ha violato la quarantena per poterle stare accanto. Moriranno entrambi?