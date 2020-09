Le anticipazioni di Una Vita dal 6 al 12 settembre 2020 ci svelano che non mancano i momenti di tensione tra Genoveva ed Alfredo Bryce. L’uomo appare davvero su tutte le furie dopo che Ramon è riuscito a far pubblicare sul giornale la notizia della truffa del Banco Americano e non esita a minacciarlo.

Intanto però gli atteggiamenti di Alfredo finiscono per spingere Genoveva a profonde riflessioni sulla vera natura dell’uomo e non mancano momenti in cui si avverte la profonda nostalgia che lei prova al ricordo degli attimi passati con Samuel. Anche il suo desiderio di vendicarsi sugli abitanti di Acacias responsabili, a suo modo di vedere, di quanto accaduto all’Alday, le appare adesso completamente inutile.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2020

Liberto, uscito dal carcere su cauzione, sta pensando di andare via di casa per evitare ulteriori sofferenze a Rosina, però non vuol lasciare la moglie in miseria e decide così di vendere alcuni dei suoi libri antichi ad un collezionista per racimolare un po’ di denaro.

Ad acquistare quei volumi antichi è Ignacio, che poi parlando con Rosina ricorda i momenti spensierati della sua gioventù. La donna però sembra avere intuito i motivi che hanno spinto il marito a separarsi da quei libri a cui teneva tantissimo.

Intanto i rapporti tra Genoveva ed Alfredo si fanno ogni giorno più tesi e Felipe è sempre più convinto che, noniostante le apparenze, la vedova Alday sia una brava persona e che non lascerà che Liberto giunga al processo.

I domestici cercano di darsi da fare per aiutare i signori caduti in disgrazia con il fallimento della Banca Americana e vorrebbero organizzare una lotteria. Inizia così una vera e propria ricerca per individuare quale premio mettere in palio, tra proposte bocciate e pareri discordi.

Spoiler Una Vita: Cinta svela i suoi sentimenti a Rafael

Cinta, dopo lo scarso entusiasmo mostrato davanti alla prospettiva di partire in tournee con Rafael, spiega al giovane i motivi della sua tristezza: nel suo cuore c’è Emilio ed il pensiero di doversi separare da lui offusca la sua gioia.

Cinta chiede però a Rafael di non fare parola di quanto gli ha confessato con i suoi genitori ed il ragazzo le promette di mantenere il suo segreto. Si reca quindi dai Dominguez a salutarli, prima che le loro strade si dividano definitivamente.

Bellita però non esita a chiedere aiuto a Felicia, convinta che se uniscono le loro forze possono davvero riuscire a sabotare la relazione di Emilio e Cinta.