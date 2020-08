Le anticipazioni di Una Vita dal 16 al 22 agosto 2020 ci svelano che gli abitanti di Acacias non tarderanno ad accorgersi di essere stati vittime di una manovra messa in atto da Genoveva. Il Banco Americano in cui tutti avevano investito i loro risparmi sarà motivo di grande preoccupazione per tutti.

Agustina verrà dimessa dall’ospedale e tornerà a casa. Ad attenderla ci saranno le comari della soffitta, che non le faranno mancare il loro affetto. Per garantire all’anziana domestica tutte le comodità Felipe non baderà a spese.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 16 al 22 agosto 2020

La notizia che il Banco Americano è fallito giungerà come un fulmine a ciel sereno e sarà un colpo durissimo per tutti gli abitanti di Acacias che avevano investito e che vedranno i loro risparmi andare in fumo.

Molti si rivolgeranno ad Alfredo per avere notizie sui motivi che hanno portato a questo improvviso fallimento, ma il nuovo marito di Genoveva fingerà di non saperne nulla.

La prolungata assenza di Ramon, ed il fatto che non arrivino più sue notizie, farà preoccupare seriamente Carmen, che chiederà ad Antonito di mettersi alla ricerca del padre. Il giovane però prima di partire vuole risolvere il problema con la banca.

Gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzeranno una protesta per strada con cartelli e slogan. Per cercare di mantenere la calma Alfredo assicurerà a tutti che sta facendo il possibile per convincere la banca centrale a salvare i loro risparmi, ma in realtà non muoverà un dito. La tensione si farà altissima e la gente inizierà a lanciarsi accuse reciproche.

Gli investitori del Banco Americano daranno vita ad un lungo presidio, durante il quale chiederanno di poter riavere indietro il loro denaro. Felipe, dopo essersi assicurato che Agustina riceva tutte le cure, assumerà una nuova domestica personale: si tratta di Marcia, una giovane donna che lascia stupite le domestiche della soffitta per il colore della sua pelle e per il fatto che sembra parlare solo portoghese.

Spoiler Una Vita: Bellita finisce in carcere

Mentre i Dominguez saranno intenti a festeggiare i successi di Cinta e Rafael, Emilio continuerà a logorarsi per la gelosia vedendo che la complicità tra i due aumenta ogni giorno. L’irascibilità di Rosina finirà per spingere Liberto tra le braccia di Genoveva, ma le conseguenze saranno veramente catastrofiche. A nulla sembra servire neppure gli avvertimenti di Susana, che cerca di mettere in guardia l’amica sul rischio di vedere finire il suo matrimonio se continuerà a comportarsi così con il marito Liberto.

Nel tentativo di racimolare un po’ di soldi Servante si improvvisa commerciante e cerca di vendere gli oggetti dimenticati dagli ospiti alla pensione. Tra gli oggetti smarriti però spunta fuori uno strano cilindro magico.

La vendetta di Felicia contro Bellita riesce a compiersi quando la prima la accusa di aver tirato un uovo contro Sunol ed averlo centrato. L’artista viene così arrestata ed i Dominguez, per poterla liberare, si vedranno costretti ad ipotecare e vendere i propri oggetti di valore. Tutto questo non farà che aumentare l’ira di Bellita, che una volta libera giurerà di vendicarsi.