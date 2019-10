Una Vita anticipazioni 4-10 ottobre 2019: Servante gravemente malato

Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 4 al 10 ottobre 2019 mettono in risalto importanti novità. Le puntate saranno trasmesse tutti i pomeriggio su Canale 5 e con il consueto appuntamento serale di martedì su Rete 4. Assisteremo alla realizzazione di un nuovo congegno di Antonito. Purtroppo lo stato di salute di Servante si aggraverà in maniera preoccupante. Morirà? Infine, l’attenzione si concentrerà su Lucia la quale verrà ritrovata priva di vestiti. Cosa accadrà all’ingenua ragazza?

Anticipazioni Una Vita: Servante in gravi condizioni

Antonito realizzerà una specie di macchina della verità e la testerà sui passanti. Mentre il Palacios preparerà un banchetto lungo la stradina di Acacias, suo padre lo vedrà e andrà su tutte le furie.

Intanto, le condizioni di salute di Servante non accenneranno a migliorare, anzi peggioreranno e ciò desterà preoccupazione in Ramon. Quest’ultimo non si arrenderà e contatterà un famoso luminare che potrebbe salvare la vita al povero Servante.

Samuel, frattanto, manderà avanti il suo infido piano e riuscirà ad ottenere l’annullamento delle nozze con Blanca. In questo modo potrà corteggiare ufficialmente Lucia.

Spoiler Una Vita: Telmo infrange il segreto confessionale

Acacias sarà in fermento per l’imminente processione della Vergine, ma Telmo e Lucia risulteranno introvabili. Il prete, infatti, condurrà la Alvarado in un eremo per costringerla ad ascoltare ciò che ha da dire su Samuel. Ed ecco che Telmo infrangerà il segreto confessionale e rivelerà alla donna tutto ciò che sa sul conto dell’Alday, perfino il piano dell’uomo di mettere mano sulla sua ricca eredità.

Dopo aver udito le parole di Telmo, Lucia sarà piuttosto confusa e chiederà del tempo per riflettere sul da farsi. Samuel, intanto, si recherà dal priore per farsi indicare l’eremo in cui si trova l’affascinante religioso. Quando il cattivo Alday si presenterà nel luogo segnalato, troverà la Alvarado priva di vestiti e accuserà il prete di aver abusato della ragazza.

Durante la prossima settimana, in Una Vita si tornerà a parlare di Casilda. Quest’ultima sarà manipolata da Maria la quale le dirà aver lasciato il lavoro e di essere rimasta senza un soldo. In seguito spingerà l’ormai ex domestica a chiedere la sua parte di eredità. Ma le cose si complicheranno quando Rosina scoprirà che Higinio non è un dottore ma un giocatore d’azzardo!