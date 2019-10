Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 della prossima settimana dal 28 ottobre al 3 novembre riportano clamorosi risvolti nella trama. Rosina farà una sorprendente scoperta su Higinio. Leonor affronterà dei problemi lavorativi. Ursula metterà Leonor in guardia da Samuel. Padre Telmo sarà piuttosto preoccupato.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 3 novembre

Acacias sarà in fermento per la selezione degli attori per l’opera teatrale di Leonor che si rivelerà essere un vero disastro. A presentarsi saranno un bel po’ di persone, ma nessuno di loro risulterà abbastanza convincente. Ci saranno frequenti interruzioni e pessime capacità recitative. El Pena, inoltre, rifiuterà la proposta di interpretare Servante da giovane. Il tutto sembrerà destinato a naufragare miseramente specie per una scena destinata a creare scalpore. Fortunatamente Inigio e Pena riusciranno a convincere Leonor a lasciar perdere il bacio tra le protagoniste, solo così il progetto teatrale potrà dirsi salvo.

Maria e Higinio si baceranno sotto lo sguardo sconcertato e confuso di Fabiana. Quest’ultima non ci penserà due volte a riportare questa notizia a Casilda la quale non le crederà affatto. In seguito, però, la domestica di Rosina e Leonor indagherà sulla madre per scoprire maggiori dettagli sul suo conto.

Anticipazioni Una Vita, la scoperta di Rosina su Higinio

Padre Telmo tenterà il tutto per tutto pur di bloccare l’annullamento del matrimonio con Blanca richiesto da Samuel. Il prete chiederà aiuto al priore. In seguito, Telmo organizzerà un incontro interessante tra Lucia Alvarado e Batan. Come andrà a finire?

Samuel sortirà ancora effetti sulla ingenua Lucia. Vedendo il parroco piuttosto preoccupato, Ursula cercherà di dargli una mano. Ed ecco che vedremo l’indimenticabile dark lady correre in aiuto di Telmo mettendo Lucia in guardia dal perfido Samuel. Nonostante le parole di Ursula, la Alvarado si mostrerà diffidente. Ad un certo punto giungerà l’annullamento e Samuel chiederà a Lucia il permesso di corteggiarla ufficialmente. Come risponderà la figlia dei ricchi marchesi? Infine, Rosina scoprirà che Higinio esercita in modo del tutto illegale la professione di medico.