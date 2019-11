Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 25 al 29 novembre sono pressoché avvincenti. Samuel continuerà a tramare alle spalle dell’ingenua Lucia e finirà per avere uno scontro con Telmo. Quest’ultimo riceverà un pungo dall’Alday ma si comporterà in maniera sorprendente. Susana e Rosina riceveranno una notizia che le spaventerà moltissimo.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 29 novembre

Con Gutierrez fuori dai giochi, Samuel continuerà a portare avanti il suo piano per mettere mano sull’eredità di Lucia. La notizia della morte del cocchiere finirà per turbare visibilmente Cesareo. Telmo si recherà a casa di Celia e la sua visita lascerà Alicia profondamente turbata. Lucia permetterà a quest’ultima di soggiornare da lei per qualche giorno. Samuel, intanto, riuscirà a commuovere la Alvarado sorprendendola con la realizzazione di un laboratorio di restauro interamente dedicato a lei.

Successivamente Telmo e Samuel avranno un duro faccia a faccia che culminerà con un pugno da parte dell’Alday. Il religioso non risponderà alla violenza ma si allontanerà dal fratello di Diego. Vedendo il prete ferito, Ursula si precipiterà a medicarlo.

Alicia, in seguito, lascerà l’abitazione in sordina, senza salutare nessuno. La donna si recherà da Telmo e, in cambio di una notte di passione con l’uomo, si dirà disposta a dire la verità a Lucia. Arrivato a questo punto, cosa deciderà di fare il bel religioso?

Spoiler Una Vita, Rosina e Susana in pericolo

Durante la settimana, nella soap opera Una Vita, Carmen sarà in cerca di denaro e chiederà a Servante se conosce qualcuno che potrebbe prestarle i soldi. Raul, frattanto, resterà completamente affascinato dai racconti di suo padre nonostante i vani tentativi di sua madre di metterlo in guardia dall’uomo.

Rosina e Susana si ritroveranno ad affrontare una seria minaccia e saranno molto preoccupate. Le due donne saranno messe in guardia da Venancio sul fatto che gli Escalona potrebbero venirle a cercare per punirle per la morte di Alexis.