Le anticipazioni di Una Vita, delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 nella prossima settimana da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, presentano svariati colpi di scena. I telespettatori che seguono con entusiasmo le vicende di Telmo e Lucia, ne vedranno delle belle con il matrimonio di quest’ultima con Samuel. Una serie di episodi spingeranno l’Alday a partire da Acacias. Intanto, le indagini sull’omicidio di Guillermo inchioderanno Ursula ma in realtà non è stata lei ad uccidere il frate.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 28 febbraio 2020

Telmo rivelerà a Bartolomé che stava andando da Guillermo per informarlo della sua decisione di voler lasciare il sacerdozio per amore di Lucia. Le indagini sull’omicidio del povero frate proseguiranno senza sosta. Il commissario Mendez apprenderà da Celia che Fabiana ha visto Ursula discutere animatamente con Guillermo il giorno stesso dell’assassinio.

Dopo aver ricevuto la medesima versione anche da Fabiana, Mendez procederà a far perquisire la casa parrocchiale in cerca di schiaccianti indizi. Ursula, in seguito, sarà arrestata e portata dietro le sbarre. Detenuta in commissariato, Telmo si recherà a visitarla per parlarle. Durante l’incontro il religioso non avrà alcun dubbio sull’innocenza della Dicenta e le prometterà di aiutarla.

Spoiler Una Vita: Lucia lascia Samuel all’altare

Intanto, il matrimonio di Lucia e Samuel giungerà senza intoppi, ma ci sarà un lieto colpo di scena che farà piacere ai telespettatori della soap iberica. La Alvarado lascerà l’Alday all’altare. Furibondo per l’accaduto, Samuel non ci penserà due volte ad aggredire Lucia davanti agli invitati. In seguito il fratello cattivo di Diego si preparerà alla partenza da Acacias.

I coniugi Alvarez-Hermoso si ritroveranno nel bel mezzo di un momento doloroso a causa della terribile perdita di Celia. Felipe punterà il dito contro Trini accusandola di essere responsabile della morte della creatura che la moglie portava in grembo. Celia, invece, sembrerà aver superato ogni cosa e inviterà l’amica a casa sua per fare la pace.

Marcelina continuerà a comportarsi in maniera sfuggente alla vista di Jacinto mentre Tito vincerà e la sua vittoria sarà celebrata a La Deliciosa. Provando pena per Marcelina, Jacinto chiederà aiuto a Servante poiché vorrà farsi perdonare dalla ragazza.