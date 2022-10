Si chiama “Una scatola al giorno” il nuovo programma preserale targato Stand by me, che vede al timone e in gara ogni puntata l’attore e conduttore Paolo Conticini, assistito da un “comitato scientifico” molto particolare. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta e quando prenderà il via il nuovo programma di Raidue.

“Una scatola al giorno”, il nuovo programma di Paolo Conticini su Rai 2: quando in tv

“Una scatola al giorno” prenderà il via con la prima puntata martedì 11 ottobre alle ore 19.50 su Rai 2. Protagonisti sono una “scatola parlante” posta al centro dello studio e un conduttore, che allo stesso tempo è anche concorrente. Grazie a una serie di indizi e con l’aiuto di un ospite vip diverso ogni puntata, il conduttore dovrà indovinare chi o cosa è contenuto all’interno della scatola.

Marco Marzocca e Francesca Manzini con Paolo Conticini su Rai 2

Il comitato scientifico che avrà il compito di fornire indizi più disparati per risolvere il mistero della scatola, è formato da Marco Marzocca e Francesca Manzini. I due componenti del comitato attraverso contributi musicali e televisivi, videomessaggi, oggetti o persone che si presenteranno in studio, rigorosamente a sorpresa, dovranno aiutare Conticini e il concorrente Vip a scoprire cosa c’è all’interno della scatola.

“Una scatola al giorno”: come funzionali nuovo gioco di Rai due

Per ottenere ogni singolo indizio, conduttore e concorrente, a turno e a volte anche insieme, devono affrontare e superare delle prove decise dalla “scatola parlante”. Le prove possono essere di vario genere: scherzi telefonici, prove divertenti e situazioni imbarazzanti da superare.

In qualsiasi momento, sia il conduttore che il concorrente possono provare a dare la soluzione. Entrambi devono però fare molta attenzione a dare la risposta, perché ogni risposta sbagliata ha un prezzo molto caro, che potrà riguardare una punizione per tutti e due, decisa dalla scatola.