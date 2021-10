Giancarlo Magalli approda nuovamente in tv con un nuovo programma che si chiama, “Una parola di troppo”, quiz in cui tre coppie di concorrenti si sfidano in giochi linguistici. Di cosa si tratta? Scopriamo assieme le novità che riguardano Magalli, dopo aver lasciato la conduzione de “I Fatti Vostri”.

“Una parola di troppo”, il nuovo quiz di Giancarlo Magalli nel pomeriggio di Rai2

Archiviata l’esperienza trentennale a “I fatti vostri”, Giancarlo Magalli non è certo rimasto con le mani in mano: dal 1° novembre infatti, condurrà il quiz “Una parola di troppo”, in onda su Rai2 dal lunedì al giovedì alle 17.15.

Ma gli impegni del conduttore romano non si limitano solo a questo: è infatti, la voce narrante di “Il Collegio” e nella prossima stagione di “Don Matteo” interpreterà un vescovo. Insomma, Magalli ha un’età importante, 74 anni eppure i suoi impegni in tv sono molteplici.

Una parola di troppo, nuovo game-show: il format

Quali sono le regole da seguire in questo nuovo game show condotto da Giancarlo Magalli? Scopriamolo subito: tre coppie di concorrenti si sfidano in ogni puntata a colpi di parole, più ne riescono ad indovinare più aumenta il loro montepremi. Solo una delle tre coppie arriva al gioco finale, dove ha la possibilità di portare a casa l’intero montepremi accumulato sfidando la sorte.

La coppia che arriva al gioco finale si guadagna inoltre il titolo di “campione di puntata” e il diritto di tornare a giocare nella puntata successiva. Un gioco semplicissimo, dove possono giocare tutti, anche da casa e senza una particolare preparazione, si tratta infatti di semplici giochi di parole, una tendenza che negli ultimi anni ha avuto presa anche sui giovanissimi.

Le parole di Giancarlo Magalli su Una parola di troppo, nuovo game del pomeriggio di Rai2

Magalli raggiunto da Sorrisi e Canzoni tv sul suo nuovo impegno ha dichiarato:

«Sono felice di questa nuova esperienza, senza nulla togliere a “I fatti vostri” che è stato importantissimo. Quando ho detto che dovevo “disintossicarmi”, il regista Michele Guardì si è arrabbiato. Dopo 5 mila puntate avevo bisogno di una vacanza, di un intervallo. Però prima o poi potrei tornare… So che I fatti vostri” va bene e ne sono lieto. Qualcuno mi rimpiange e pure quello, a dir la verità, mi fa piacere».

Magalli ha inoltre aggiunto

«Questo nuovo quiz lo farò agli studi Fabrizio Frizzi, la ex Dear, nello Studio 2, dove nel 1988 condussi “Domani sposi”, che all’epoca piacque molto. Speriamo che mi porti fortuna».

Beh non gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo, sperando che la Volpe non ce ne voglia!! Scherziamo….