Al via la nuova fiction di Canale 5 dal titolo “Una nuova vita” con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: cast completo, trama, quante puntate sono e dove è stata girata.

Una nuova vita, fiction Mediaset: il cast completo e quante puntate sono

Tutto pronto per il debutto de “Una nuova vita“, la nuova fiction in partenza da mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21.20 in prima serata su Canale 5. La serie è composta da quattro puntate trasmesse in prima serata su Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci.

Non solo nella fiction, una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, spazio anche ad altri attori che compongono il cast completo. Tra questi: Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova.

Una nuova vita, la trama della fiction e dove è stato girato

Ecco la trama della fiction “Una nuova vita” in partenza su Canale 5:

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. Otto anni dopo Vittoria esce dal carcere dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Una volta in libertà torna a San Martino di Castrozza con l’obiettivo di riconquistare la fiducia del figlio Matteo.

Non sarà facile iniziare una “nuova vita” visto che in tutto il Paese la guardano male, compreso il figlio. Ad offrire supporto ci sono solo l’amica e assistente Iman e Diego, ma anche Marco Premoti, giovane avvocato arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia, fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. Tra i due nascerà una simpatia che li porterà a collaborare per riprendersi non solo l’affido del figlio Matteo, ma anche per scoprire il vero assassino del marito.

Oltre alla storia accattivante, la fiction è impreziosita anche da una location davvero speciale: il territorio trentino e le Dolomiti.

L’appuntamento con Una nuova vita è da mercoledì 28 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5.