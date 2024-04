Appuntamento da non perdere con “Una, Nessuna, Centomila – in Arena“. Il concerto-evento contro la violenza sulle donne che si terrà all’Arena di Verona nei primi giorni di maggio, sarà trasmesso su Rai1. Vediamo insieme quando e chi saranno i cantanti che si esibiranno.

“Una Nessuna Centomila – in Arena”: da Annalisa alla Mannoia, il concerto per le donne

Sarà Amadeus a condurre il concerto-evento “Una Nessuna Centomila – in Arena“. Le due serate, previste per sabato 4 e domenica 5 maggio, saranno riassunte in un unico evento che andrà in onda mercoledì 8 maggio in prima serata su Rai1. A renderlo noto è il presentatore in un post su instagram. Amadeus all’Arena di Verona aveva condotto nel 2021 ‘Arena Suzuki’ e ora torna per questo evento che pone la luce sui tanti femminicidi e casi di violenza sulle donne.

“Mercoledì 8 maggio, su Rai1, vi aspetta una serata di grande musica con grandi interpreti. Un momento di festa e condivisione per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza“.

Tanti gli ospiti che si esibiranno da Fiorella Mannoia, che è la presidente onoraria della Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’, alle amiche Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni ed Elodie. Saranno presenti sul palco anche Mahmood, Samuele Bersani, Tananai, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Big Mama. E ancora: Fabrizio Moro, Paola Turci, Ermal Meta, Piero Pelù, Brunori Sas, Noemi, Niccolò Fabi, Achille Lauro.

Musica e solidarietà

I proventi dei biglietti dei due live di Verona del 4 e 5 maggio, saranno in gran parte destinati al sostegno dei centri antiviolenza. Come spiegato sul sito di ‘Una, nessuna e centomila‘:

“I proventi dei due concerti, al netto dei costi, verranno erogati a strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. In base all’esperienza dalla stessa acquisita nel settore e tenuto conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro svolto dai medesimi e delle esigenze di questi ultimi. I destinatari dei proventi dovranno rendicontare con trasparenza e tracciabilità gli importi ricevuti, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione. Una Nessuna Centomila è nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne“.