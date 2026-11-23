Dal 24 novembre su Raiuno debutta in prima serata “Una finestra vista lago”, la nuova fiction in quattro serate diretta da Marco Pontecorvo e ispirata ai celebri romanzi di Andrea Vitali. Protagonista della storia è Antonio Folletto nel ruolo del maresciallo Ernesto Maccadò, un giovane carabiniere calabrese trasferito nei primi anni Trenta alla guida della stazione di Bellamo, sul lago di Como, insieme alla moglie Maristella. Accanto a lui un ricco cast che comprende Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Paola Minaccioni e Antonio Catania. La trama unisce sapientemente le tinte del genere poliziesco alla classica commedia di provincia, raccontando le dinamiche e i segreti di una comunità lariana apparentemente tranquilla ma ricca di eccentricità. Tra pettegolezzi locali, rivalità familiari e indagini avvincenti, il protagonista dovrà fare i conti con una mentalità del Nord tutta da scoprire. Questa produzione porta per la prima volta sul piccolo schermo l’amatissimo universo narrativo dello scrittore di Bellano, offrendo al pubblico un affresco ironico e suggestivo della vita di paese d’altri tempi.

Una finestra vista lago, intervista esclusiva al regista Marco Pontecorvo e agli attori Antonio Folletto e Domenico Centamore

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Marco Pontecorvo e gli attori Antonio Folletto e Domenico Centamore. Il regista Pontecorvo ha spiegato com’è nata la genesi del progetto:

“Ho rispettato l’immaginario di Vitali, confrontandomi spesso con lui sia in fase di scrittura che durante le riprese. Ha una penna particolare e abbiamo cercato di restare nel solco di un mondo che ha affascinato i lettori, aggiungendo però una nota surreale: il lago diventa un vero e proprio personaggio, manovratore e spettatore della commedia umana che si consuma sulle sue sponde. La sfida più grande è stata trovare un equilibrio per non ridurre i protagonisti a semplici macchiette, restituendo loro umanità e tridimensionalità”.

Per calarsi nei panni del maresciallo Maccadò, Antonio Folletto è partito proprio dalle pagine dei romanzi: “Il primo approccio è avvenuto grazie a Marco, che mi ha introdotto al personaggio prima ancora della lettura delle sceneggiature. Da lì è iniziato il nostro percorso insieme, ma la vera bussola per me è stata leggere tutti i libri per immergermi completamente nel mondo di Vitali”.

A completare il quadro della caserma dei carabinieri c’è Domenico Centamore, che spiega gli equilibri e i contrasti tra i personaggi: “Il maresciallo Maccadò affronta le situazioni di petto, mentre Lettieri cerca di mostrargli il lato umano, facendogli capire che con l’empatia si può comunque arrivare alla soluzione. Misfatti, al contrario, è un uomo molto istintivo, ma proprio grazie a Maccadò imparerà l’importanza di fermarsi a riflettere”.