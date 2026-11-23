Unire il mito della frontiera a un’apocalisse zombie. Il western e i morti viventi convivono – perdonate il gioco di parole – a forza nell’esordio dietro la macchina da presa di Jordana Stott, che ha cercato di unire due mondi soltanto apparentemente agli antipodi. D’altronde, chi ha recuperato la seconda stagione di The Last of Us avrà notato come certe influenze possano combaciare più o meno armonicamente, ma Forgive Us All non possiede purtroppo un pari equilibrio.

Produzione neozelandese, il film sfrutta le location nella regione di Queenstown per ricreare un palcoscenico polveroso e desolato quanto basta, amplificando il senso di una civiltà prossima alla fine, ma anche facendo di necessità virtù con un budget non certo esorbitante, grazie alle potenzialmente illimitate ambientazioni in spazi aperti, ideali per fare da sfondo alle atmosfere da survival movie, almeno sulla carta.

Forgive Us All: tempi bui – recensione

In un prossimo futuro, un’epidemia che trasforma gli infetti in creature fuori controllo e affamate di carne umana ha costretto il governo a confinare molti dei superstiti in insediamenti protetti, gestiti da un’organizzazione che promette sicurezza in cambio di un controllo sempre più oppressivo. La protagonista Rory ha perso sia il marito sia la figlioletta Matty, entrambi trasformati, e ora, pur oppressa da pensieri suicidi, tira avanti insieme al suocero Otto.

Un giorno l’arrivo del forestiero Noah cambia tutto: l’uomo è gravemente ferito e trasporta con sé un prezioso antidoto che intende somministrare al figlio entro settantadue ore dall’infezione, prima che questa si diffonda ulteriormente e non gli lasci scampo. Noah è inseguito da alcuni agenti guidati dal crudele Logan, pronti a tutto pur di impedire che la medicina arrivi a destinazione, e Rory deciderà di aiutarlo a portare a termine la sua personalissima missione.

Prima della fine del mondo

Ci troviamo davanti a una produzione indipendente che vede nel ruolo principale la pur volenterosa Lily Sullivan – già apprezzata in La casa – Il risveglio del male (2023) – impegnata in un personaggio che cerca di distinguersi dalle canoniche figure del genere attraverso un approccio decisamente più intimista e malinconico. Un tentativo apprezzabile, ma che nella sua effettiva realizzazione paga una certa stanchezza, giacché il background è davvero esile e il breve flashback sul passato di Rory non basta a trasmettere pienamente la crudezza del doppio dramma da lei vissuto.

Come detto in apertura, Forgive Us All è quindi un western post-apocalittico in piena regola, nel quale la componente horror trova qualche momento di efficacia mentre la «verve cowboy» rischia di essere sacrificata. Il racconto introduce un paio di spunti, ma fatica a sviluppare una propria identità, rimanendo spesso prigioniero di ambizioni inesplorate.

I repentini cambiamenti di motivazione e alcune decisioni alquanto estemporanee – un difetto in parte imputabile anche alla durata limitata, che supera di poco l’ora e mezza, titoli di coda inclusi – insieme a una caratterizzazione a dir poco schematica dei vari personaggi fanno emergere diverse inverosimiglianze, affidando all’atmosfera l’impervio compito di tenere alta l’attenzione dello spettatore.

Conclusioni finali

Un western in un mondo in cui la società e i diritti sono stati spazzati via da un’epidemia zombie, con una protagonista tormentata da un duplice lutto e pronta a fare la cosa giusta quando un uomo ferito le chiede aiuto per sfuggire ai suoi inseguitori.

Forgive Us All non è avaro di spunti interessanti, ma è incapace di unirli in una narrazione coesa e compiuta. L’ora e mezza di visione scorre via tra inseguimenti e anonime sparatorie, mentre nel contesto desertico fanno ogni tanto la loro comparsa i morti viventi, che si muovono affamati ed errabondi in quelle lande desolate, dove Dio sembra essersi già dimenticato dell’umanità, nonostante il titolo gli chieda ancora di perdonarci tutti.