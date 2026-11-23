Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfida di car wash tra Gemma e Liat. A trionfare è la Galgani votata a furor di popolo dal parterre maschile.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla scelta di Giovanni di Temptation Island di abbandonare il trono. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 23 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++