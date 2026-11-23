Stasera, lunedì 23 novembre 2026, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della semifinale del 23 novembre, cosa succederà?

Lunedì 23 novembre 2026 dalle ore 22.00 al via la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di Ilary Blasi giunto alla semifinale. In studio anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Cresce sempre di più la tensione all’interno della casa in vista della finale tra i concorrenti rimasti in gara. Piera ha avuto da ridire sul comportamento di Federica, ma negli ultimi giorni ha cambiato idea anche su Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Intanto Guendalina in settimana è stata protagonista di una caduta con l’amica Giulia: un gioco tra amiche conclusosi malissimo. La Tavassi, infatti, è scivolata battendo la testa a terra. Poco dopo ha dovuto lasciare la casa per dei controlli medici per poi rientrare rassicurando tutti. Intanto nella casa Guendalina continua a puntare il dito contro Federica definita in diverse occasioni “permalosissima”.

Non solo scontri e battibecchi nella finale di stasera, lunedì 23 novembre 2026, visto che assisteremo anche ad un vero e proprio show con le esibizioni di: Alessandro Varsi sulle note di “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, mentre Andreas Müller si confronterà con “Serenata Rap” di Jovanotti. E ancora: Piera Meloni e Roncaccia saranno protagonisti di un passionale tango, mentre Federica Morello ballerà sulle note di “Hung Up” di Madonna!

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 23 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata..

Stando ai sondaggi online il concorrente più salvato è Federica Morello con il 60.87%, un vero e proprio plebiscito di voti. A seguire Alessandro Varsi con il 25,95%, mentre ben distanziata con solo il 13,20% c’è Piera Meloni. Sarà lei la prossima eliminata dalla casa del GF VIP?

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026?

Al momento sono tre i concorrenti finalisti del GF VIP 2026: si tratta di Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi che hanno vinto il televoto flash per il titolo di “finalista”. In lizza per la finale ci sono ancora: Andreas Müller, Roncaccia e i tre candidati alla eliminazione di stasera Federica, Piera e Varsi.

Ma quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip? L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026 quando scopriremo il nome del concorrente vincitore di questa edizione!

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: