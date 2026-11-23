In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre 2026 arriva in prima serata su La5 il docu-film “Mai Più – Donne oltre la violenza”, disponibile anche su Mediaset Infinity.
Prodotto da Infinity LAB in collaborazione con La5, il progetto punta a raccontare non soltanto ciò che è accaduto alle protagoniste, ma soprattutto il loro percorso di coraggio, speranza e riscatto.
Quattro testimonianze al centro del docu-film
“Mai Più – Donne oltre la violenza” è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini e intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette.
Al centro ci sono le storie di quattro donne, raccontate per la prima volta insieme: Beatrice Fraschini, Lavinia Limido, Antonietta Gargiulo ed Elisa Bravi.
Quattro vicende diverse unite dalla volontà di trasformare il dolore in consapevolezza e testimonianza.
Un racconto che cambia prospettiva
L’obiettivo del docu-film è proporre un cambio di narrazione rispetto al semplice racconto della violenza di genere.
Il progetto vuole mettere in primo piano soprattutto la forza di chi ha trovato il coraggio di reagire, dando spazio alle persone, alle loro parole e alla possibilità di ricostruire il proprio futuro. Un approccio che punta quindi a sensibilizzare il pubblico senza fermarsi alla cronaca dei fatti.
Infinity LAB e il patrocinio di Mediafriends
Il docu-film è prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato nel 2019 per valorizzare nuovi filmmaker e case di produzione indipendenti.
Il progetto ha inoltre il patrocinio di Mediafriends, ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori presieduto da Pier Silvio Berlusconi.
Infinity LAB ha già realizzato negli anni produzioni come Fango, Effetto Domino e Green Storytellers.
Quando vedere “Mai Più – Donne oltre la violenza”
L’appuntamento è fissato per martedì 25 novembre in prima serata su La5.
Il documentario sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di seguirlo anche in streaming