Si è conclusa la terza stagione di “Un Professore 3“, la fiction campione d’ascolti di Rai1 con protagonisti Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Sulla scia del successo dell’ultima puntata milioni di appassionati e telespettatori si domandano: “ci sarà una quarta stagione?”. Ecco quello che sappiamo!

Un Professore 4 ci sarà?

Il gran finale di “Un Professore 3” ha incollato alla tv 3.492.000 spettatori con uno share del 21.8% confermandosi ancora una volta una delle fiction più amate e seguite dal pubblico di Rai1. Numeri importanti per la coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy giunta alla terza stagione suddivisa in sei prime serate trasmesse in prime time su Rai 1 per la regia di Andrea Rebuzzi. A distanza di poche ore dal finale della terza stagione in tanti si stanno chiedendo se ci sarà Un professore 4. Ebbene possiamo tranquillamente dirvi che la quarta stagione della fiction con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino ci sarà!

A confermarlo è stato proprio Alessandro Gassmann che presta il volto al professor Dante Balestra che dalle pagine di SuperGuida Tv ha rivelato: “sono andate in onda le ultime due puntate del Professore, devo ringraziare il pubblico che ci ha storicamente seguito, spero che queste ultime due puntate divertano e anche emozionino. E arrivata la maturità per i ragazzi non per Dante Balestra che rimarrà, come potete immaginare, immaturo a vita”. Non solo, sempre Gassmann dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni si è lasciato scappare: “sono contento che ci sia un’altra stagione di questa serie, a cui sono molto legato perché penso che oggi sia molto importante parlare di scuola in Italia: ne abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di Dante Balestra“.

Un Professore 4, cast e quando esce?

La conferma di una quarta stagione di Un Professore non sorprende più di tanto considerando gli ottimi ascolti della fiction che ha registrato in media il 20% di share. La serie, seppur non nuovissima al pubblico televisivo, ha saputo conquistare il pubblico di milioni di italiani portando in scena temi attuali ed importanti. In attesa dei nuovi episodi della stagione 4 di Un Professore che dovrebbe uscire tra il 2027 e 2028, sempre su Rai1, non mancheranno sorprese nel cast che ripartirà dalla presenza di Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Intanto per chi si fosse perso gli episodi della terza stagione di Un Professore ricordiamo che è possibile vederli su RaiPlay, ma dal 31 dicembre 2025 anche su Netflix!