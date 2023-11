Un Professore 2 è tra le fiction più attese della nuova stagione di Rai 1 e protagonista anche questa volta sarà Alessandro Gassmann. Assieme a lui ritroveremo anche i suoi allievi e il figlio Simone, interpretato da Nicolas Maupas. Nella prima stagione, la storia d’amore tra Simone e Manuel aveva lasciato tutti a bocca aperta e anche questa volta, stando alle prime anticipazioni, i colpi di scena non mancheranno. Manuel e Simone si troveranno a dover affrontare una convivenza insieme ai loro genitori.

Intervista a Nicolas Maupas, il Simone della Serie TV

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Nicolas Maupas che ci ha regalato qualche anticipazione: “La famiglia si allarga. E’ una seconda stagione che ho aspettato tanto e sono contento che sia tornata dopo due anni”.

Sul rapporto tra Simone e Manuel ha invece rivelato: “I rapporti che si sono creati nella prima stagione rimangono tra i personaggi. Poi ci sono delle novità”.

Nella vita di Simone farà capolino Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo. I due attori si sono ritrovati sul set dopo l’esperienza di Mare Fuori: “E’ stato bellissimo. Scherzavamo dandoci le battute degli altri personaggi. Domenico è come un fratello per me e il fatto di averlo avuto anche in questo set mi ha spronato e fatto sentire al sicuro”.

A Nicolas abbiamo chiesto di raccontarci un aneddoto divertente avvenuto sul set: “Io e Damiano abbiamo preso l’abitudine di darci qualche pugno prima di girare le scene. Nonostante le tematiche drammatiche, è stato un set molto divertente”.

Nel primo episodio, Simone sarà vittima di un atto di bullismo. Oggi però, dice Maupas, la battaglia contro l’omofobia è ancora aperta: “E’ una battaglia che sta andando avanti e che bisogna fare di tutto per vincere. Per combattere l’omofobia bisogna sconfiggere prima l’ignoranza”.

Intanto, oltre a Un Professore 2, Nicolas Maupas ha preso parte alla serie “Noi siamo Leggenda”: “E’ un progetto fantasy in cui i poteri servono come mezzo per spiegare quello che sta accadendo nel mondo degli adolescenti. Se dovessi scegliere un potere non avrei dubbi: mi piacerebbe volare”.