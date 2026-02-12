La domanda che in questi giorni moltissimi fans di Un Posto al Sole si stanno facendo riguarda il futuro di Eduardo. Sabbiese continuerà a essere fascinato da Stella o tornerà sui suoi passi e cercherà di salvare la sua relazione con Clara? Scopriamo insieme qualcosa di più con le anticipazioni future della soap di Rai Tre.

Anticipazioni Un posto al sole: il successo del piano

Un primo segnale del ravvedimento di Eduardo arriverà quando – durante la progettazione del furto alla villetta con Stella e Angelo – Sabbiese avrà un attimo di esitazione. Molti appassionati della serie tv firmata Rai3 vedranno in quell’incertezza la possibilità che l’ex boss possa fare un passo indietro e tornare sulla retta via.

La delusione però non tarderà ad arrivare, e nelle prossime puntate Upas vedremo Eduardo e Angelo introdursi all’interno della villetta, con Stella che fuori rimarrà a fare da palo.

Dopo il colpo Sabbiese deciderà però di mettere la testa a posto e – dopo aver salutato il clan – tornerà a dedicarsi alla famiglia.

Nuovi problemi per Sabbiese, trame Upas prossimi episodi

Il ritorno al fianco di Clara non metterà però del tutto al sicuro Eduardo. Ben presto scopriremo infatti che non solo Damiano avrà iniziato a fiutare qualcosa, ma che l’irruzione nella villetta sarà stata ripresa da una videocamera di sorveglianza che il clan non aveva considerato.

Tutto questo esporrà Sabbiese al pericolo di essere idnetificato come autore del furto, e farlo di nuovo finire nei guai. La reazione di Stella, che non accetterà facilmente di essere messa da parte dall’uomo, potrebbe contribuire a creare a Sabbiese grossi grattacapi.

Finirà per doversi pentire amaramente di quel breve periodo di “leggerezza” in cui avrà ceduto al fascino di Stella, proprio quando l’uomo sembrerà aver davvero messo la testa a posto? Le sue intenzioni appariranno ben chiare anche quando chiederà ad Angelo di iniziare a lavorare onestamente con lui come elettricista, ma i pericoli di quella videocamera nascosta incomberanno sui due come un macigno pronto a travolgerli!

Curiosi di scoprire di più su questa nuova storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.