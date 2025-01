I fans Un Posto al Sole in queste settimane si chiedono se alla fine Daniele Fusco riuscirà a “distruggere” psicologicamente Rossella. La dottoressa Graziani – dopo aver respinto le avances del primario – sta aiutando anche Enrica, vittima dello stesso stalking da parte di Fusco.

Un Posto al Sole, anticipazioni future: Riccardo aiuta Rossella?

La denuncia contro Fusco ha posto Rossella in una posizione delicata sul lavoro. Non solo il primario le ha giurato vendetta, ma anche i colleghi si sono resi protagonisti di molti pettegolezzi. Tutto questo sta distruggendo psicologicamente la dottoressa Graziani, e tantissimi fans si aspettano che sia Riccardo Crovi a dare una mano alla ragazza.

Le conseguenze delle “persecuzioni” di Fusco stanno trasformando la giovane Graziani anche fisicamente, e anche i suoi genitori hanno notato un eccessivo dimagrimento. Sempre più isolata nel lavoro dai colleghi che ormai non le credono più, Rossella potrà contare sull’appoggio di Riccardo? Stando a quanto riportano le anticipazioni sulle puntate delle prossime settimane, non sarà Crovi a dare una mano a Ross, ma qualcun altro.

Ross riceve un aiuto inatteso nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Se da un lato Crovi sembrerà ignorare i disagi di Rossella sul lavoro, e l’intervento di Nunzio non avrà fatto altro che far precipitare la situazione, un aiuto inaspettato sta per arrivare per la dottoressa Graziani. La giovane non potrà contare neppure sull’appoggio dei genitori, visto che – sebbene solitamente siano dispensatori di buoni consigli per tutti – in questa situazione delicata hanno dimostrato di avere punti di vista diametralmente opposti da quelli della figlia. Ma allora chi aiuterà Rossella?

A darle una mano sarà Ornella Bruni. La donna è ormai in pensione e non è più nell’organico dell’ospedale, ma vanta un lungo passato trascorso in quel reparto. Sarà proprio Ornella a prendere in mano la situazione e – dopo aver appurato le condizioni psicologiche di Rossella – grazie all’aiuto di una collega specializzata – cercherà un modo per smascherare Fusco.

Bruni si farà aiutare da Nunzio, e insieme si metteranno in contatto con un’altra dottoressa che in passato avrà avuto a che fare con il primario, e che potrebbe aver subito le stesse molestie. Sarà la strada giusta per annientare Fusco? Lo scopriremo tra qualche giorno, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.