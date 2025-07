Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 5 all’11 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo i coniugi Ferri, costretti a fare i conti con una loro scelta che si rivelerà sbagliatissima. L’ingresso di Chiara Petrone come socia dei Cantieri non servirà a ostacolare Gagliotti, ma avrà la sola conseguenza di renderlo più potente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara appoggia Gagliotti

Se nella mente di Marina Giordano e Roberto Ferri, l’ingresso di Chiara Petrone nel consiglio d’amministrazione dei Cantieri Flegrei doveva servire ad arginare il potere di Gennaro Gagliotti, li attende una bella delusione. Non solo il loro obiettivo non sarà centrato, ma la nuova socia finirà per rivelarsi una componente pericolosa nell’ascesa di Gagliotti nelle prossime puntate Upas.

I nuovi episodi riveleranno infatti che Chiara appoggerà il boss, e che proprio con il suo voto Gennaro riuscirà a diventare il nuovo amministratore delegato dei Cantieri.

Trame Un Posto al Sole: Gagliotti vuole togliere il potere decisionale a Marina e Roberto

Il nuovo incarico di Gagliotti, darà al boss un potere immenso, tanto che il suo primo obiettivo sarà quello di cercare di estromettere Marina e Roberto da qualsiasi decisione riguardi i Cantieri. Giordano e Ferri non avranno più nessun peso sulle decisioni operative, e saranno costretti a sottostare all’atteggiamento arrogante dell’uomo.

Mentre Gennaro consoliderà la propria posizione ai Cantieri, Roberto e Marina si prepareranno allo scontro diretto, che porteranno Ferri a reagire in modo eccessivo a una provocazione di Alberto. Tra i due uomini si arriverà a uno scontro fisico, e questo non farà che aumentare la tensione di Marina, che inizierà a temere che Palladini possa denunciare il suo compagno per l’aggressione subita.

Intanto Gennaro consoliderà il suo potere, avviando il rilancio dei Cantieri. Marina e Roberto cercheranno di mettere in atto una strategia capace di contenere i danni provocati dalla nuova gestione. Ci riusciranno?

Michele torna a indagare sui Gagliotti nei prossimi episodi Upas

Michele Saviani – dopo aver superato il confronto con Agata – apparirà sempre più deciso a riprendere le indagini sui Gagliotti. Questa volta il giornalista potrà contare sul prezioso sostegno di Elena e della radio.

I due si prepareranno a fronteggiare apertamente i Gagliotti.

Nel frattempo Saviani proseguirà anche le indagini sulla scomparsa di Assane e – lasciatosi alle spalle la pista seguita con Agata – proverà a portare le indagini su un piano più razionale. Intanto lei sarà sempre più convinta doi essere vicina alla soluzione del mistero.

Spoiler Upas: nuove sfide per Micaela

Micaela finirà per accettare la sfida lanciata da Gabriela. La Cirillo saprà di poter contare sulle sue nuove capacità di ballerina, ma basteranno davvero a eguagliare la rivale? Micaela non vorrà arrendersi e cercherà di migliorare nella danza a ogni costo.

Mentre Samuel apparirà lusingato per l’attenzione delle due donne, Serena cercherà di mettere in guardia la sorella. Pur apprezzando la buona volontà della ragazza, Serena le ribadirà che ci sono molti aspetti della vita su cui dovrebbe concentrarsi.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Viola e Damiano inizieranno a progettare le prossime vacanze, mentre le condizioni di Eugenio peggioreranno improvvisamente. La salute del magistrato finirà per preoccupare moltissimo Viola, che non potrà nascondere di essere ancora molto legata all’uomo da un affetto profondo. Quando la donna verrà a sapere che l’ex marito dovrà sottoporsi a un intervento di bypass sarà sopraffatta dai sensi di colpa. Intanto in ospedale i medici sottoporranno Nicotera a una serie di esami, per trovare la miglior soluzioni ai suoi problemi di salute.

Mariella e Guido saranno sempre più incerti sul loro futuro insieme, e le conseguenze dell’incertezza sulla loro relazione finiranno per pesare su Lollo. Mentre la donna cercherà conforto in Cerruti, il ragazzino inizierà a manifestare segnali di disagio, che diventeranno sempre più evidenti.