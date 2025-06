Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 30 giugno al 4 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Chiara Petrone, che diventerà ufficialmente socia nei Cantieri Palladini-Flegrei.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara socia dei Cantieri

Alla presenza di un notaio sarà ridefinita la composizione societaria dei Cantieri Flegrei, e il nuovo documento sancirà l’ingresso di Chiara Petrone nella società precedentemente detenuta solo da Marina e Roberto Ferri insieme a Gennaro Gagliotti.

Quella che potrebbe apparire come una semplice formalità burocratica, sarà destinata ad avere un peso determinante sulla gestione societaria in futuro. La decisione di Marina infatti, porterà a sviluppi dai contorni inattesi e sconvolgenti. Ben presto infatti la Giordano si renderà conto che Chiara si sarà alleata con Gagliotti, e che – proprio a seguito di questa unione – lei e Roberto saranno passati in minoranza. Invano Marina cercherà aiuto in Filippo, al quale chiederà di convincere la Petrone a cambiare idea.

L’elezione del nuovo amministratore dei Cantieri si avvicina, e con essa cresce l’attesa per scoprire chi dei quattro soci la spunterà.

Trame Un Posto al Sole: prosegue la ricerca della verità su Assane

Cosa sarà veramente accaduto ad Assane? Nel tentativo di scoprire – una volta per tutte – la verità, Michele e Agata finiranno per mettersi in pericolo.

Il giornalista confiderà a Silvia i suoi pensieri sulla misteriosa Agata, e lei – preoccupata per l’avvicinamento dei due e per il crescente interesse del compagno verso il paranormale – finirà per coinvolgere Rossella. La dottoressa Graziani, chiamata a cercare di allontanare il padre da quella realtà, si troverà a fare i conti con un incubo del passato che riemergerà con una forza sorprendente.

Luca De Santis preoccupato nei prossimi episodi Upas

Giulia e Luca rientreranno da una visita fatta in una casa di cura, durante la quale i due non avranno trovato risposte convincenti. Entrambi cercheranno di farsi forza l’un l’altro dicendosi che – almeno per il momento – la malattia di Luca sembrerà stazionaria. Ma sarà davvero così?

Ben presto arriverà un nuovo segnale inequivocabile del peggioramento della malattia, che porterà Luca a vivere un momento di forte crisi interiore.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Alberto cercherà un modo per superare la diffidenza di Gianluca e riuscire a riavvicinarsi a lui.

Tra Mariella e Guido nascerà una forte complicità, che potrebbe portare entrambi a mettere in discussione le resistenze ancora presenti tra loro.