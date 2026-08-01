Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 3 al 7 agosto promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo gli immancabili preparativi per le vacanze, tutt’altro che indenni da problemi. Mentre le tensioni tra Alberto e Gianluca faranno temere una partenza di Palladini senior senza il figlio, le vacanze di Guido e Mariella non iniziano certo nel migliore dei modi. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto parte senza Gianluca?

A Palazzo Palladini si respira già aria di vacanze, ma la tensione tra Alberto e il figlio Gianluca non accenna a diminuire. L’uomo deve informare Federico della decisioni di suo figlio di non unirsi a loro per le ferie. Nel frattempo però, Anna decide di affrontare il ragazzo faccia a faccia.

Mentre Palladini senior prova a spiegare a Federico i motivi che hanno spinto suo fratello a non unirsi a loro, Anna sembra trovare un modo per far breccia nel muro di difesa che Gianluca ha costruito intorno a sè. Riuscirà a convincerlo a ripensarci?

Massaro divorato dalla gelosia nelle prossime puntate Upas

Le vacanze di Guido e Mariella non iniziano nel migliore dei modi.

L’insofferenza di Bice prima, e l’arrivo del barone Cotugno poi, rischiano di creare un’atmosfera esplosiva. Il barone sembra pronto a conquistare Bice sotto gli occhi del povero Massaro, e quest’ultimo si trova a dover gestire delle crisi di gelosia senza precedenti.

L’uomo è ormai disposto a sfidare apertamente il “rivale” e neppure l’invito di Guido a non compiere gesti avventati sembra riuscire a fermarlo.

Bice è divertita dall’attenzione dei due corteggiatori e si gode la situazione. Quando arriva il tanto atteso momento del duello tra il barone Cotugno e Massaro, ci saranno delle sorprese.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Niko e Manuela condividono con i familiari di Jimmy il responso dello psicologo, mentre il ragazzino sembra ritrovare la serenità necessaria per tornare a trascorrere allegramente del tempo con i suoi coetanei.

Mentre Rossella e Nunzio si preparano a rientrare a Napoli, Luca si trova a fare i conti con un nuovo capitolo della sua malattia.

Manuel insiste per trascorrere del tempo con lo zio Eduardo, mentre Rosa è incline a non soddisfare il desiderio del ragazzo. La riluttanza della donna insospettisce Clara, che inizia a chiedersi se – dietro il suo rifiuto – si nasconda una verità più grave. La donna scopre il tradimento di Eduardo e fa fatica ad accettarlo, anche perchè a questo si sommani i silenzi di Rosa, che sapeva della relazione di Sabbiese e ha scelto di non dirle niente.

Marina continua a soffrire per la vicinanza di Roberto alla ex.

Raffaele si prepara a salutare i condimini di Palazzo Palladini in partenza, in attesa di ritrovarli per la nuova stagione: Un Posto al Sole infatti, si congeda dal suo pubblico per le consuete vacanze di Ferragosto.