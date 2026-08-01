Non è certo una novità, e come già accaduto in passato anche quest’anno Un posto al sole si ferma per la pausa estiva. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata Upas di questa stagione, e quando tornerà a tenerci compagnia con il 31° capitolo su Rai Tre? Cosa vedremo al suo posto? Continua a leggere per scoprire di più.

Un posto al sole, stop nelle settimane centrali di agosto

L’estate porta con sé un piccolo vuoto nel cuore dei fans Upas: la soap di Rai 3 si fermerà per una breve pausa nel periodo di Ferragosto, per poi ripartire con la nuova stagione. Quella appena conclusa è stata ricca di colpi di scena, presenze speciali (come quella di Whoopi Goldberg) e vicende che ci hanno tenuto con il fiato sospeso, ed è arrivato il momento di uno stop temporaneo prima di ripartire con un nuovo capitolo, che promette di non deludere gli appassionati della soap partenopea.

Ma quando si ferma Un posto al sole? L’ultimo episodio di questa stagione andrà in onda venerdì 7 agosto.

Upas pausa estiva: come cambia la programmazione di Rai 3

Lo stop temporaneo Un posto al sole è ormai una tradizione nei palinsesti estivi di Rai Tre, così come è consuetudine non lasciare il pubblico senza i loro beniamini. Anche nel 2026, come negli anni passati, durante la pausa sarà trasmessa una selezione speciale di puntate speciali e repliche.

The best of Un posto al sole ci terrà compagnia da lunedì 10 a venerdì 21 agosto, proponendoci i momenti salienti della passata stagione.

Quando torna Un posto al sole con episodi inediti su Rai Tre?

La pausa nelle due settimane centrali di agosto sarà l’occasione per rivivere alcuni passaggi fondamentali della 30^ stagione, e prepararsi a un nuovo capitolo che promette, ancora una volta, di dare alla soap più longeva della televisione italiana il ruolo di “regina” del preserale.

Mentre gli appassionati della serie saranno immersi nelle vicende di Palazzo Palladini che hanno caratterizzato il 30° capitolo, la produzione ultimerà i dettagli della nuova fase narrativa, che prenderà ufficialmente il via lunedì 24 agosto.

Nuovi ingressi, intrecci sentimentali e colpi di scena, promettono di sorprtenderci ancora una volta: siete pronti a scoprire con noi in anteprima le ultime news Upas? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.