Ascolti tv venerdì 31 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 31 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: TIM Summer Hits, la quarta puntata dell’evento musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha intrattenuto 1.809.000 spettatori pari al 16% di share.



Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie televisiva italiana dell’ispettore in servizio alla questura di Bologna interpretato da Giampaolo Morelli hanno incollato alla tv 632.000 spettatori (5.5%).

Rai 3: A l’ancienne – Come una volta, il remake della commedia irlandese-britannica Svegliati Ned, scritta e diretta da Kirk Jones e uscita nel 1998 ha appassionato 574.000 spettatori con lo 4.2%.

Rete 4: I legnanesi “7° Non rubare”, il celebre spettacolo portato in scena dal trio comico con enorme successo durante la stagione teatrale ha fatto compagnia a 633.000 spettatori con il 5.2% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.603.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas ha tenuto col fiato sospeso 889.000 spettatori (share 7.5%).

La7: Pompeii’s Secret Underworld, il documentario dedicato alla splendida città di Pompei ha incuriosito 436.000 spettatori e il 3.3%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 244.000 spettatori pari al 2%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 350.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.213.000 spettatori con il 15.4 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.140.000 spettatori con il 28.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 luglio 2026

RAI 1

Capri : 1.064.000 spettatori con il 11.7 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 946.000 spettatori con il 13.1% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 1.297.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17:04 alle 17:40 e 1.446.000 spettatori con il 18% dalle 17:40 alle 18:35.

CANALE 5