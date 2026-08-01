Ascolti tv venerdì 31 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 luglio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 31 luglio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?
Rai1: TIM Summer Hits, la quarta puntata dell’evento musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha intrattenuto 1.809.000 spettatori pari al 16% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie televisiva italiana dell’ispettore in servizio alla questura di Bologna interpretato da Giampaolo Morelli hanno incollato alla tv 632.000 spettatori (5.5%).
Rai 3: A l’ancienne – Come una volta, il remake della commedia irlandese-britannica Svegliati Ned, scritta e diretta da Kirk Jones e uscita nel 1998 ha appassionato 574.000 spettatori con lo 4.2%.
Rete 4: I legnanesi “7° Non rubare”, il celebre spettacolo portato in scena dal trio comico con enorme successo durante la stagione teatrale ha fatto compagnia a 633.000 spettatori con il 5.2% di share.
Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.603.000 spettatori con uno share del 15.3%.
Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas ha tenuto col fiato sospeso 889.000 spettatori (share 7.5%).
La7: Pompeii’s Secret Underworld, il documentario dedicato alla splendida città di Pompei ha incuriosito 436.000 spettatori e il 3.3%.
Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 244.000 spettatori pari al 2%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 350.000 spettatori con uno share del 2.8%.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.213.000 spettatori con il 15.4%;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.140.000 spettatori con il 28.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 luglio 2026
RAI 1
- Capri: 1.064.000 spettatori con il 11.7%;
- Vita in Diretta: 946.000 spettatori con il 13.1% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 1.297.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17:04 alle 17:40 e 1.446.000 spettatori con il 18% dalle 17:40 alle 18:35.
CANALE 5
- Beautiful: 2.166.000 telespettatori con uno share del 19.2%;
- Forbidden Fruit: 2.318.000 spettatori e il 22.5% di share;
- Be My Sunshine: 1.822.000 spettatori e il 21.4% di share;
- Far Away: 1.949.000 spettatori e il 26.8% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.790.000 spettatori e il 22.8%.