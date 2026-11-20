Fans di Un Posto al Sole pronti a vivere una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che la situazione di MArina non solo non migliorerà, ma finirà addirittura per peggiorare. Intanto anche Michele e Slvia si troveranno ad affrontare un periodo tutt’altro che facile. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 23 al 27 novembre.

Anticipazioni puntate italiane Upas al 27 novembre: Marina nei guai?

Marina rimane profondamente sconvolta quando Greta le rivela di aver trovato una borsa da donna nell’abitazione di Mori. Nel frattempo, Ferri mette Damiano al corrente della scoperta, ma il commissario non sembra attribuirle inizialmente un’importanza particolare.

Poco dopo Renda ottiene da Lucia Cimmino l’autorizzazione a continuare le indagini sulla morte di Mori. Determinato a ricostruire l’intera vicenda, convoca in commissariato una persona la cui presenza potrebbe mettere Marina in grave pericolo.

Mentre Damiano continua a seguire la pista del misterioso finanziatore di Mori, Marina avverte che il cerchio intorno a lei si sta stringendo e che diventa sempre più difficile nascondere la verità.

La situazione si complica ulteriormente quando Ferri – dopo aver avuto un’intuizione determinante – decide di incalzare Marina e di sottoporla a una pressione sempre più intensa. La donna, messa alle strette, alla fine cede e gli confessa ogni particolare del patto segreto, compreso il drammatico esito della vicenda.

Serena e Manuela incontrano Maurizio: news Un posto al sole

Serena, delusa dall’atteggiamento di Monica — incapace di assumere un autentico ruolo materno anche in una circostanza così delicata — decide di accompagnare Manuela a casa di Maurizio.

Durante la visita, le due fanno una scoperta inaspettata: un tempo l’uomo era completamente diverso da quello che è diventato, una persona ormai spenta e priva di entusiasmo.

Un posto al sole, trame dal 23 al 27 novembre

Intanto, Silvia e Michele – pur disposti ad affrontare notevoli sacrifici economici per trovare una casa adatta alle proprie necessità – si rendono conto che la ricerca di un appartamento si sta rivelando molto più difficile del previsto.

I due si accorgono di aver bisogno di altro tempo per individuare la soluzione migliore, ma Alberto non sembra disposto a concedere loro ulteriori proroghe.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Dopo mesi di conflitti e incomprensioni, per le donne della famiglia Cirillo arriva finalmente il momento di affrontare i problemi e provare a chiarirsi. Cristina può incontrare di nuovo la madre durante un colloquio in carcere, mentre Marina vorrebbe raccontare tutto a Roberto, ma all’ultimo istante non trova il coraggio di farlo. L’uomo, tuttavia, potrebbe riuscire a scoprire ugualmente la realtà dei fatti. Intanto, la disputa tra Michele, Silvia e Alberto sulla casa esplode definitivamente, coinvolgendo anche Renato. Rosa, nel frattempo, ritrova Pino, che le confessa di essersi dedicato a una nuova passione.

Nel frattempo, preoccupata per Anna, Vittoria chiede aiuto ad Alberto, contattandolo direttamente. Sasà, invece, elabora uno stratagemma per aiutare il cane a liberarsi dei suoi inspiegabili pregiudizi e impedire che continui ad abbaiare contro di lui. La sua idea, però, non viene accolta con entusiasmo: le persone che gli sono vicine mostrano infatti di non approvare affatto il piano. Crescono così la tensione e l’incertezza, mentre segreti, rancori e decisioni ormai inevitabili spingono tutti i protagonisti verso nuovi e imprevedibili sviluppi.