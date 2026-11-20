Ascolti tv giovedì 19 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc 4 – Nelle tue mani” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 19 novembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc 4 – Nelle tue mani vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 19 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc 4 – Nelle tue mani” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc 4 – Nelle tue mani, il gran finale della serie tv con protagonista Luca Argentero ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha divertito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: ATP Finals 2026, la partita di tennis da Torino tra Zverev contro Fils ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Salt, il film del 2010, diretto da Phillip Noyce e interpretato da Angelina Jolie ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Only Fun – Comico Show: il popolare programma televisivo ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%

CANALE 5