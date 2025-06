Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 23 al 27 giugno? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Gianluca e Alberto, protagonisti di un faccia a faccia tra padre e figlio dopo molti anni di distanza. Mentre Palladini ritrova suo figlio, qualcuno rischia di perdere per sempre una figlia: Chiara è pronta a tradire Marina e allearsi con Gennaro Gagliotti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia e Luca tornano a Napoli

Per Giulia e Luca arriva il momento di fare ritorno a Napoli. Il loro arrivo suscita però l’interesse di Alberto, che non tarda a capire che i due sono a conoscenza del luogo in cui si trova suo figlio Gianluca.

Tra Palladini e la Poggi c’è uno scontro verbale piuttosto acceso, durante il quale la madre di Niko rivolge al suo interlocutore frasi molto dure. Alberto è sconvolto, e reagisce scontrandosi con lei, con Niko e con Luca, ma dentro di sé non può ignorare il fatto che le parole della donna lo hanno colpito nel profondo.

Alberto riflette su quanto le ha detto Giulia e prende una decisione coraggiosa, destinata a cambiare il corso della sua vita.

Trame Un Posto al Sole: Gianluca e Alberto si incontrano

Mentre De Santis è impegnato nella visita di alcune strutture con Giulia, Gianluca fa ritorno a Napoli. L’intenzione del giovane è quella di incontrare Alberto, e ben presto padre e figlio si ritrovano faccia a faccia.

Dopo una lontananza durata diverso tempo, Gianluca e Alberto sono uno di fronte all’altro. Le tensioni legate ai motivi che avevano spinto il primogenito di Palladini avranno la meglio, oppure i due sceglieranno di chiarirsi e tra l’avvocato e suo figlio ci sarà un riavvicinamento?

Chiara alleata di Gagliotti nei prossimi episodi Upas

Roberto e Marina sono certi di poter contare sull’appoggio di Chiara per risollevare le sorti dei Cantieri, ma è davvero così? La giovane Petrone in realtà sta tramando per allearsi con Gennaro Gagliotti.

Se i coniugi Ferri pensavano di poter gestire Chiara a loro piacimento resteranno delusi, perché la giovane Petrone si dimostrerà molto più scaltra di quanto loro avessero immaginato. L’ex di Nunzio dimostra di essere molto cambiata, e di non essere più quella giovane ingenua che si era fatta abbindolare da Roberto e Lara Martinelli. L’esperienza nel mondo degli affari l’ha resa una donna calcolatrice, e la possibilità di far valere la sua posizione all’interno dei Cantieri, insieme al desiderio di vendicarsi su Ferri per il male che le ha fatto in passato, risultano gli ingredienti per una miscela esplosiva.

Chiara è pronta a dar prova di aver perso anche buona parte della sua onestà e di essere pronta a stringere un accordo con Gennaro Gagliotti. L’alleanza tra i due metterebbe in minoranza Marina e Roberto, che perderebbero così il loro potere decisionale. La scelta della Giordano potrebbe quindi ritorcersi contro di lei, ma possiamo anticiparvi che la donna non resterà a guardare senza fare nulla.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Su suggerimento di Chiara e Raffaele, Rosa propone a Pino di fermarsi a dormire da lei. Una sola notte insieme la aiuta a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Rosa è sempre più coinvolta dall’amore per Pino, e l’entusiasmo dell’uomo risulta essere contagioso.

Micaela finisce per essere esclusa dalla scuola di danza di Pasquale De Simone, e l’ironia di Filippo non tarda a farsi sentire. Il ragazzo la provoca, dicendole che forse il ballo non fa per lei, e la Cirillo reagisce promettendo a sé stessa di continuare e dimostrare a tutti il suo valore.

Bice fatica a digerire il torto subito da Lello, e attende solo il momento giusto per vendicarsi. Il suo riscatto coinvolge un’ignara Mariella. Quest’ultima finisce in una situazione difficile, a causa del piano di Bice per recuperare i soldi sottratti da Troncone.

Michele chiede aiuto ad Agata per scoprire finalmente la verità sulla scomparsa di Assane.

Samuel si confida con Nunzio e gli parla delle sue preoccupazioni per l’esuberanza di Gabriela. Cammarota cerca di rassicurarlo con un discorso saggio, ma poi vede Rossella e Gianluca insieme e finisce per contraddirsi.