Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che, al centro dei riflettori, troveremo le reazioni della famiglia alla scomparsa di Eduardo. E mentre tutti si convincono che Sabbies è scappato con Stella, lui è in realtà prigioniero di Grillo, che si prepara a sferzare il colpo finale contro Damiano. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 14 al 18 settembre.

Anticipazioni settimanali Upas: dov’è finito Eduardo?

Manuel si prepara ad affrontare il suo primo giorno di scuola, mentre la scomparsa improvvisa di Eduardo lascia la sua famiglia sconvolta e arrabbiata. Nessuno, però, può ancora immaginare cosa si nasconda davvero dietro la sua sparizione.

Clara è sconvolta dalla convinzione che il marito sia fuggito con Stella. A peggiorare le cose ci pensa Rosa, che continua a prendere le parti di Sabbiese, alimentando lo scontro con Damiano.

Un posto al sole, trame dal 14 al 18 settembre

Nel frattempo al Vulcano la trappola che Lorenza ha organizzato per Samuel è ormai pronta a entrare in azione.

Grillo è sempre più vicino a mettere in atto la sua vendetta contro Sabbiese. Samuel – profondamente scosso per il grave errore commesso al Vulcano – fa di tutto per rimediare, ma Micaela inizia a sospettare che quanto accaduto non sia stato un semplice incidente. Serena, intanto, deve affrontare alcuni problemi al bed and breakfast: il suo impegno nel cercare una soluzione la porterà a legarsi ancora di più a Filippo.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Clara, Rosa e Damiano sono ormai certi che Eduardo abbia abbandonato tutto per scappare con Stella. In realtà, l’uomo è prigioniero di Grillo che, dopo aver ottenuto una sua confessione, potrebbe avere piani tutt’altro che rassicuranti. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute da Samuel, aumentano la tensione al Caffè Vulcano. Nel frattempo, le condizioni di Gianluca restano stabili e Alberto riceve una visita inaspettata da Vittoria, che ha per lui una richiesta particolare.

Clara e Rosa cominciano a pensare che Eduardo non possa essersene andato senza lasciare alcuna traccia. Grillo, ormai accecato dalla sete di vendetta, lascia intendere che Sabbiese non sia l’unico nel mirino delle sue macchinazioni. Luca, sempre più in ansia per Gianluca e per il peggioramento della sua malattia, sprofonda in un profondo sconforto. Convinta che le tensioni scoppiate al Vulcano siano in gran parte colpa di Micaela, Silvia si trova costretta a prendere una decisione drastica, ma ormai inevitabile.

Alberto può finalmente ritrovare l’affetto e il sostegno di un amico che pensava di aver perso per sempre. Nel frattempo, Grillo non molla i suoi piani e continua a tramare contro Damiano.

Guido e Mariella, invece, si trovano a fare i conti con le conseguenze della famigerata “faida dei turni”. Mariella riuscirà a mettere da parte i contrasti e a fare pace con Sasà?