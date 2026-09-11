Reggio Calabria Film Fest 2026, al via la XX edizione: tra gli ospiti Sonia Bruganelli e Giampaolo Morelli

Il Reggio Calabria Film Fest taglia il prestigioso traguardo dei vent’anni e si prepara a trasformare la città dello Stretto nella capitale del grande cinema dal 21 al 26 settembre 2026. Una XX edizione ricca di novità, che celebra la bellezza e l’identità del territorio guardando con decisione al futuro della settima arte. Tra i grandi protagonisti di questa festa del cinema spicca il nome della giovane e talentuosa Ludovica Nasti, scelta come Madrina della manifestazione, affiancata da un parterre di ospiti illustri tra cui Marcello Fonte, Giampaolo Morelli, Iaia Forte e Sonia Bruganelli. Non solo red carpet e proiezioni, ma anche tanta formazione e scouting con la nascita del nuovo progetto Next Actor Calabria.

Reggio Calabria Film Fest 2026, al via la XX edizione: ecco gli ospiti

Volto amatissimo e tra i più promettenti della nuova generazione del cinema italiano, Ludovica Nasti sarà la Madrina ufficiale della ventesima edizione. Presente a partire dal 24 settembre, l’attrice ricoprirà anche un ruolo chiave nella giuria di Next Actor Calabria, la grande novità di quest’anno. Come sottolineato dal Presidente del Festival Michele Geria e dal Direttore Artistico Gianlorenzo Franzì, la manifestazione vedrà alternarsi sullo Stretto grandi nomi della scena artistica italiana. Tra i protagonisti più attesi ci sarà Marcello Fonte, previsto per venerdì 25 settembre all’interno della sezione Schermo d’Autore con la proiezione di Asino Vola. Max Mazzotta sarà invece al centro degli appuntamenti dedicati a U.S. Palmese nelle giornate del 24 e 25 settembre. A completare il ricco programma si aggiungeranno la straordinaria Iaia Forte, tra le interpreti di maggior riferimento del cinema e del teatro italiano, e Sonia Bruganelli, pronta a incontrare il pubblico e a presentare il suo nuovo libro. A guidare il gran finale saranno Giampaolo Morelli, stella della serata conclusiva di sabato 26 settembre, e Luca Lucini, Presidente AIR3, che introdurrà la cerimonia finale e assegnerà il Premio AIR3.

Ideato da Hollywood & Partners e ospitato presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il contest Next Actor Calabria nasce per scovare attori, attrici e stand-up comedian del territorio calabrese. Il vincitore si aggiudicherà una borsa di studio presso l’Accademia Cinema Aperto di Roma. A valutare i giovani interpreti sarà una giuria d’eccezione composta da Ludovica Nasti, Nicola Guaglianone, Marcello Foti, Andrea Quattrini, Mary Calvi e Antonio Lange.

Il festival renderà un commosso omaggio al grande attore e sceneggiatore reggino Leopoldo Trieste (nato nel 1917). Tra le sezioni confermate figurano il concorso Millennial Movie (con la giuria presieduta da Annalisa Insardà e composta da Elisabetta Rocchetti, Gianni Rosato, Avv. Marianna Carroccio e Gianfranco Stellitano), la sezione “L’arte e il mestiere dell’attore”, le proiezioni fuori concorso di CiakAlabria e gli appuntamenti formativi di RCFF Lab. Inoltre, l’Avvocato Marianna Carroccio consegnerà per il secondo anno consecutivo il Premio speciale dedicato ai temi dell’equità di genere, in rappresentanza di Women in Film, Television & Media Italia. Le proiezioni serali si terranno alle 19:45 e alle 21:30 in diverse location simbolo della città, tra cui l’Arena di Piazza De Nava (cuore delle serate e sede della cerimonia di chiusura), il MArRC – Museo Archeologico Nazionale, UNIDA, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti e Boutique Rocca. La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 21 settembre alle ore 12.00 presso il Palazzo San Giorgio.