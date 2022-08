Un Posto al Sole torna a farci compagnia a partire da domani, lunedì 29 agosto, dopo la pausa estiva. Inizia così ufficialmente la stagione 2022/2023 della soap partenopea che ogni sera tiene incollati davanti al teleschermo migliaia di fans. L’attesa è davvero molta, anche perché nell’ultima puntata Upas andata in onda su RaiTre prima dello stop estivo a Palazzo Palladini hanno riecheggiato tre colpi di pistola, lasciandoci con il fiato sospeso per il destino di Viola e Susanna. Quali conseguenze avrà il gesto di Lello Valsano sulla professoressa Bruni e sulla Picardi? Le risposte arriveranno nelle prossime puntate Un Posto al Sole, in onda a partire da domani con una piccola variazione d’orario.

Un Posto al Sole nuovo orario per la soap di RaiTre

La prima novità della nuova stagione Un Posto al Sole riguarda il cambio d’orario, che vedrà la soap Upas arrivare sui nostri teleschermi alle 20.50 anziché alle 20.45. Un piccolo slittamento di qualche minuto che sicuramente rassicurerà tutti gli appassionati delle vicende di Palazzo Palladini, che nelle dichiarazioni arrivate in occasione del 25° anniversario Un Posto al Sole avevano temuto di vedere la loro soap preferita lasciare la fascia pre-serale.

I fans possono così tirare un respiro di sollievo, perché rischio di un grosso cambiamento d’orario sembra ormai scongiurato, e nel nuovo palinsesto RaiTre Upas subirà uno slittamento di pochi minuti. E così, dopo due settimane e una manciata di secondi, potremmo finalmente sapere quali saranno le conseguenze della sparatoria di Lello Valsano.

Un Posto al Sole, trame nuove puntate

Sicuramente la domanda che ci ha tenuto compagnia in quest’estate 2022 sotto l’ombrellone è “chi sarà la vittima della sparatoria di Lello Valsano?” Il camorrista del clan Argento ha sparato tre colpi contro Viola e Susanna e la pausa estiva ha lasciato aperta l’incertezza su chi delle due sia stata colpita.

Inevitabilmente quindi a Palazzo Palladini si respirerà un clima di grande tensione, con Franco impegnato a rintracciare Valsano e Silvia che, rientrata nel capoluogo partenopeo, verrà a sapere da Rossella quello che è accaduto. Per sapere cosa succederà a Viola e Susanna dovremmo attendere ancora un po’, perché le anticipazioni Un Posto al Sole non rivelano ancora cosa sia accaduto quando il boss ha premuto il grilletto. Chi ha colpito delle due? L’ipotesi che abbia sbagliato mira appare assai improbabile, visto che le Trame sono molto precise nel dire che la tragedia che ha colpito Palazzo Palladini, avrà lunghi strascichi.

La sua “vittima predestinata” era la moglie di Eugenio Nicotera, ma il caso ha voluto che lungo il tragitto Viola incontrasse Susanna. Sarà proprio lei a fare scudo con il suo corpo all’altra e pagare così il prezzo della sete di vendetta di Valsano?

Un Posto al Sole, cosa succederà a Viola e Susanna? Le ipotesi

Ci sono alcuni indizi che potrebbero far pensare che, a rimanere ferita mentre passeggiava con la professoressa Bruni, sia stata la fidanzata di Niko. Il rientro a Napoli di Adele è forse dovuto alle condizioni della sua bambina? La decisione che sarà costretto a prendere Niko riguarderà proprio il funerale della fidanzata? L’ipotesi che Viola verrà uccisa da Valsano appare alquanto improbabile, anche perché le anticipazioni settembre Un Posto al Sole ci rivelano che la donna vivrà un forte periodo di crisi con il marito Eugenio.

Resta da capire invece, quello che sarà il destino di Susanna in queste nuove puntate di Un posto al sole trasmesse da settembre in poi su Rai 3. Non possiamo infatti escludere che la compagna di Niko possa essere la vera vittima della follia di Valsano, e di conseguenza uscire di scena dal cast della seguitissima soap opera.

Un finale che lascerebbe l’amaro in bocca a molti di noi, ma che alla luce degli eventi appare quello più probabile. Mentre aspettiamo che le puntate settembre Un Posto al Sole ci rivelino se sarà davvero questo il destino di Susanna, vi invitiamo a seguirci sui canali social.