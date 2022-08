Riprende la programmazione, dopo la pausa estiva, della soap italiana ambientata a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci svelano che ripartiremo dagli eventi che hanno chiuso l’ultima puntata prima delle vacanze e che ci hanno fatto stare con il fiato sospeso. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 27 agosto al 2 settembre 2022

Cosa ne sarà di Susanna e Viola dopo che sono rimaste coinvolte nella sparatoria scatenata da Lello Valsano? Le anticipazioni settimanali non ci consentono di sapere ancora molto sul destino delle due donne, mentre svelano che ritroveremo gli abitanti di Palazzo Palladini in preda al panico e alla preoccupazione dopo quanto avvenuto.

La rabbia di chi ha vissuto quei momenti di paura sfocerà nella decisione di trovare Lello Valsano e fargliela pagare, incarico che si assumeranno Franco e Nunzio. I due decideranno di sondare alcuni contatti che potrebbero condurli al pericoloso criminale, ma ben presto si accorgeranno di non essere i soli a dargli la caccia. Intanto Franco si affiderà a un inaspettato aiutante che potrebbe aiutarlo a scovare Valsano. Insieme a Damiano si metterà così sulle sue tracce.

Un Posto al Sole news: il rientro di Filippo e Serena

Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea e faranno rientro a Napoli, senza immaginare neppure lontanamente che una inaspettata sorpresa li attenderà al loro arrivo.

Niko si troverà ad affrontare problemi molto seri, che lo porteranno a prendere decisioni clamorose che potrebbero indirettamente colpire anche Manuela. La gemella rischierà infatti di perderlo per sempre, a causa dei suoi atteggiamenti discutibili.

Upas, anticipazioni al 2 settembre Un Posto al Sole

Silvia rientrerà al Vulcano, e Rossella la metterà al corrente della sparatoria nella quale sono rimaste coinvolte Susanna e Viola. La Graziani si mostrerà scossa da quanto accaduto e parlerà con Diego, che le racconterà le giornate da incubo che tutte le persone a loro care hanno passato.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.