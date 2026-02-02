In arrivo grandi colpi di scena per i fans di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate Upas in onda su Rai Tre assisteremo a una decisione di Eduardo Sabbiese, che finirà per scatenare la sete di vendetta in Stella. Ma coa accadrà? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: Eduardo prende le distanze da Stella

Sabbiese sta attraversando un periodo di profonda crisi. La sua “sete di soldi” e l’attrazione per Stella, lo spingono in una direzione che potrebbe portarlo a perdere tutto ciò che ha faticosamente conquistato.

Nelle prossime puntate Upas lo vedremo infatti talmente infatuato dal denaro, da arrivare a progettare una nuova rapina seppur senza l’appoggio dello “zietto” Rino. Possiamo infatti anticiparvi che Eduardo, con il supporto di Stella e del fratello di lei, organizzerà davvero un colpo all’interno di una villetta. Questo sarà l’inizio della fine per lui, visto che il ritorno alle origini lo riporterà anche a voler riassaporare il fascino di una relazione con Stella.

Il percorso di redenzione potrà quindi dirsi fallito? No, perché per fortuna Sabbiese tornerà presto in sé, prendendo le dovute distanze dall’amante.

Stella pronta a vendicarsi nei prossimi episodi Un posto al sole

Il clima piuttosto freddo che verrà a crearsi tra loro, non piacerà affatto a Stella, che non sarà disposta a farsi da parte. Per questo motivo la giovane cederà a un colpo di testa che potrebbe davvero costare caro a Sabbiese.

Stella deciderà di avvicinarsi pericolosamente a Clara. L’ingresso dell’amante nella vita della compagna, finirà per preoccupare moltissimo l’ex camorrista, costringendolo a prendere una decisione definitiva prima che la situazione possa sfuggirgli di mano.

Ma sarà già troppo tardi? Al momento gli spoiler non rivelano molto, a parte il fatto che qualcuno potrebbe interferire e causargli grossi problemi: Damiano sembra infatti aver già intuito qualcosa, e questo mette il futuro di Eduardo Sabbiese con Clara avvolto in un clima di grande incertezza. Dovremmo attendere qualche giorno per scoprire qualcosa di più sugli sviluppi di questa storyline, ma nel frattempo possiamo dirvi che i prossimi episodi Upas promettono di tenerci con il fiato sospeso.