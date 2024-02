Nelle ultime settimane il personaggio di Rosa in Un posto al sole ha conquistato sempre più spazio, sebbene la donna si trovi ad affrontare una situazione difficile e pericolosa. L’ingresso recente nella sigla Upas 2024 sembra confermare che gli sceneggiatori siano intenzionati a puntare molto sul personaggio interpretato da Daniela Ioia in questa nuova stagione.

Rosa in Upas, una donna forte e sola

Personaggio rivelazione dell’ultima stagione Upas, Rosa è una donna decisamente forte. Questo è sicuramente uno degli aspetti che i telespettatori hanno apprezzato di più in lei, e che la distingue da Clara, che al contrario ha sempre cercato l’aiuto di altre persone.

Le ultime divergenze tra le due hanno visto le due amiche “storiche” litigare pesantemente. Non solo la Curcio si è dimostrata pronta a cedere immediatamente alle pressioni del boss Angelo Torrente, e lasciare in fretta l’appartamento che condivideva con Rosa, ma ha anche cercato di convincere la donna a seguirla.

La determinazione di Rosa non le ha permesso di cedere alle pressioni del boss della camorra e a quelle dell’amica, e tra loro la divisione è stata inevitabile. Dopo aver condiviso i dolori per scelte d”amore sbagliate, le due amiche storiche rischieranno di veder finire la loro alleanza proprio dalla divergenza di idee sulla questione delle case popolari e delle minacce del boss.

Un Posto al Sole: Rosa sola contro il destino

Rosa non sarà disposta a seguire Clara nel nuovo appartamento, e questa decisione causerà una rottura tra le due ex coinquiline e amiche. A questo punto la Picariello cercherà aiuto, ma le verrà negato ogni supporto.

Giulia sarà sempre più impegnata con Luca, mentre Damiano apparirà orientato a concentrarsi su Viola. Rosa capirà così di essere più sola che mai, e sebbene abbia già dimostrato in passato di essere in grado di affrontare situazioni difficili in maniera indipendente, le pressioni del temibile boss e le minacce della camorra potrebbero portarla stavolta a fare scelte sbagliate.

Quale sarà il destino scritto dagli autori Un Posto al Sole per la mamma di Manuel? Finirà per cedere alle pressioni di Torrente o lo sfiderà, decidendo di rimanere nel suo appartamento? Per scoprilo, cari amici lettori, continuate a seguirci.